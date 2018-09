Maluma manda mensaje a los haters

Maluma se encuentra en gira por España, donde es acompañado de su novia Natalia; además está en plenas grabaciones de La Voz…México y a punto de regresara para ofrecer conciertos, luego de una larga ausencia.

El cantante colombiano ha tenido varios enfrentamientos en las redes sociales con sus haters, algunas veces por sus comentarios, excesos o bailes provocativos.

Maluma está atento a todo lo que se comenta sobre su carrera pero también sobre su vida personal; por tal motivo, decidió mandar un peculiar mensaje.

"¡Así es mi vida!", comenzó cantando Maluma para luego soltar una carcajada en un clip que subió en Instagram.

"Vamos a regresar a Colombia a hacer gira después de tres años, y vamos Cartagena, Bogotá y Medellín… estén pendientes".

Añadió, "los amo, los amo desde el fondo de mi corazón y no crean todo lo que dice la prensa por ahí, porque los van a seguir envenenando. Los que son fanáticos reales saben quién y cómo soy yo, por eso no se dejen llevar de los malos comentarios que la gente habla mucha mierda por ganar rating".

Un respiro mientras comenzamos #FameTour por Europa, están listos? YO SI!! A moment to breathe before we start #FameTour in Europe are you guys ready? I AM!! @ Madrid, Spain https://t.co/hLoTu6QxD3

— MALUMA (@maluma) September 2, 2018