Bárbara de Regil: No me da miedo nada

Bárbara de Regil celebra la buena aceptación que ha tenido la segunda temporada de la serie Rosario Tijeras por TV Azteca.

Durante seis meses grabó la historia de Chayo, que le provocó cansancio físico, emocional pero una gran experiencia por ser un proyecto lleno de acción y adrenalina.

“Estoy muy contenta porque es un proyecto al que le puse muchas ganas, seis meses de intenso trabajo, con muchas escenas muy fuertes y muy cansadas, entonces que felicidad que la gente siga tan fiel a la historia de Rosario Tijeras".

"La verdad, es que está teniendo éxito, pero lo importante es que todos disfruten a Chayo, porque yo la hago con mucho amor para la gente”, dijo Bárbara de Regil en entrevista con Publimetro.

El personaje de la serie, ha provocado una serie de memes en las redes sociales, algo que divierte a la actriz mexicana.

“Me da mucha risa, así que mientras los memes sigan hablando -sólo- del personaje (Rosario Tijeras) está padrísimo”.

Bárbara reveló que es una mujer que no tiene límites al hacer su trabajo y está dispuesta a asumir los retos.

“Soy actriz, ahora sí que esa es mi labor, no me da miedo nada. No es que aprenda de Rosario, más bien le meto mucho de lo que yo tengo a Rosario, digamos que tiene más mío que yo de ella”.

La conductora, actriz, fitness, chef , esposa de Fernando Schoenwald y mamá de Mar Alexa como se describe en sus redes sociales, descarta por el momento hacer algo como conferencias motivacionales.

“Me gusta motivar, que es algo que siempre le estoy diciendo a la gente, para que sepan que si yo puedo, ellos pueden. Soy mamá, trabajo y hago ejercicio, algo que también los demás pueden hacerlo".

"Por ahora, no está en mis planes hacer charlas, creo que es algo que tengo que definir bien, porque de pronto soy actriz o fitness, pero quiero enfocarme en mi parte como actriz”.













De la acción a la comedia

Bárbara de Regil tiene nuevos proyectos, y está feliz por las dos cintas que está a punto de estrenar.

“Vienen dos cintas que son Loca por el trabajo y Ni tú ni yo (12 de octubre), que no tienen nada que ver con Rosario, y está padre que la gente me vea en otra cosas ; también para que se quiten esa idea de que soy sicaria, sicaria y sicaria, porque sí puedo hacer lo que sea”.

Loca por el trabajo, protagonizada por Bárbara de Regil, se estrenará el 16 de noviembre próximo en salas de cine mexicanos.

El filme cuenta la historia de Alicia, una exitosa ejecutiva adicta al trabajo, que antepone las necesidades de su empresa a las de su familia, pero un día, a causa de una absurda confusión, pierde todo lo que tiene.

“La comedia me gusta y se me da muy bien, por eso es que estoy aquí”, dijo.

En noviembre les tengo una sorpresa 🎬🎞🍿 …. Una mujer que nunca antes habían visto 👜💋 @Cinepolis @Cinemex #locaporeltrabajo #barbaraderegil RT pic.twitter.com/kKxdpB5Rws — Bárbara de Regil (@barbaraderegil) September 8, 2018

Rosario Tijeras 2

Se transmite de lunes a jueves a las 22:30 horas por Azteca 7.