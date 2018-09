Alejandra Guzmán publica foto semidesnuda y la destrozan

Alejandro Guzmán siempre ha sido una mujer polémica, le encantan desafiar a la sociedad y durante su carrera se ha caracterizado por su irreverencia.

La cantante publicó una foto en su cuenta de Instagram en la que luce con muy poca ropa.

A sus 50 años la Guzmán no ha dejado de mostrar sus curvas, pero esta vez no le fue muy bien con las críticas de sus seguidores, quienes las destrozaron.

Entre los comentarios se puede leer:

"Quien te dijo que te tomaras esta foto, debe odiarte"; "Ya no enseñes pellejos ten dignidad"; "Cada día te pareces más a Lyn May";"La vejez nos hace hacer tonterías"; "Eres perfectamente ridícula. Yo amo ciertas canciones tuyas pero mirarte así me da sólo pena. Eres sexy pero no te ofendas el tiempo no nos perdona, hace 20 años hubieras hecho derretir a muchos, uno debe hacer las cosas de acorde a la edad de los 18 a los 40 esta bien uno aun después hay que hacer conciencia y comprender que ya no estamos para cosas que de jóvenes tal vez hubiéramos lucido bien. Aunque tengas mucha juventud en tú alma con respeto el. Cuerpo no es joven ya, no estas mal pero tampoco estas para hacer esas fotos a esta altura de tu gran carrera, eres una super cantante"; entre otros.

Aunque también hubo algunos fan que le aplaudieron y defendieron.

Esta es la polémica imagen.











