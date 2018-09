Así Pipe Bueno desmiente romance con Maluma

El cantante colombiano Pipe Bueno reveló al programa Ventaneando cómo vivió el rumor sobre el supuesto romance que sostuvo con su amigo y colega Maluma, a quien considera casi como un hermano.

El intérprete de Te hubieras ido antes dijo que al enterarse del chisme que se difundió en diversos medios especializados en la farándula, lo comentó con su amigo y ambos rieron al respecto, pues entre ellos no ha existido nada más que una relación de amistad.

"Evidentemente eso no es cierto, ya conocen a la novia de Juancho (Maluma), mi novia era la presentadora de televisión Jessica Cediel con la que viví cinco años. Nosotros nos reíamos porque no es cierto. Somos amigos y eso no va a cambiar, y los amigos se brindan apoyo y se quieren", dijo Pipe quien opina que los rumores desatados son síntoma del éxito que está teniendo. "Nunca hablan bien de una persona que ni el público o el medio de comunicación cree que es importante".

Maluma y Pipe Bueno se conocieron cuando grabaron la canción La invitación en 2014.

