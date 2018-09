¿Qué le pasó? Surge preocupación por el aspecto de Anahí

Como es su costumbre, la actriz acompañó a su esposo Manuel Velasco durante le Grito de Independencia en Chiapas. Anahí lució un vestido hecho por artesanos, combinando el rosa en la parte del busto, con una cinturón grueso en color verde y una falda blanca.

Sin embargo no le fue muy con las criticas en redes sociales, debido a que los usuarios, primero resaltaron su forma de saludar:

"Así no se saluda a la bandera. La mano va a la altura del corazón y en el lado izquierdo".

Pero hay quienes se fijaron más en su aspecto y señalaron lo triste y delgada que luce:

"La veo y hasta ganas me dan de llorar, está más triste que las historias d la Rosa de Guadalupe"; "Las fotos están muy bien editadas, yo vi la toma del grito y se veía muy demacrada, triste y maltratada, es una lástima porque era muy bonita"; "Estás bien flaquita Anahí y tu cara de tristeza", entre otros.

Pero hubo quienes señalaron que no era tristeza, si no el abuso de cirugías en su rostro:

"Está súper operada por todos lados, no está triste, ya no tiene expresión su rostro de tanta cirugía"; "Está bonita pero ya ni se parece, está bien cambiada de su rostro", y "Tanta operación en el rostro no deja nada bueno".

Estas son las imágenes:











