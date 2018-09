Force Fest se consolida con su quinta versión

POR: DIEGO RAMMSY

A muchos les sorprendió el cartel del Force Fest. No sólo por la calidad de las bandas, sino porque aún está fresco el recuerdo de unos meses atrás cuando tuvimos el placer de ver un desfile de increíbles grupos de rock en el Hell&Heaven.

Si Judas Priest, Ozzy Osbourne y Saxon pasearon con sendos shows en mayo, en el próximo mes de octubre, pasará Slayer en su show de despedida, regresará System of a Down y, además, se presentarán otros que cuentan con la venia del público rockero, como Danzig, Lamb of God, Anthrax, Testament, Rob Zombie o Armored Saint.

“Esta será la quinta edición del Force Fest, y la primera que se lleva a cabo en dos días, son más de 60 bandas en vivo, habrá música por más de 12 horas por día, y el cartel es muy ambicioso y potente para tener los días completos”, explica Juan Carlos Guerrero, desde la producción en Live Talent.

Mientras los comentarios sin argumentos dicen que el rock ya no vende o que pasó de moda, hay un circuito que viene creciendo con mucha fuerza en México, lo que ha permitido celebrar festivales de convocatoria masiva dedicados justamente a este público.

“La aceptación de la gente por estos festivales empezó muy rápido, tenemos menos de 10 años, pero vemos que son muy populares, que la gente los está buscando. En el último Hell&Heaven tuvimos 160 mil personas, y ya estos nombres se van convirtiendo en citas obligadas para los artistas. Ya comprobamos que es una nueva forma de entretenimiento, que representa una gran derrama económica, y que México ya está preparado al 100% para entrar a este gran circuito”, agrega Guerrero.

Force Fest se prepara

Según el líder de Live Talent, esperan reunir el próximo 6 y 7 de octubre, en el campo de golf Teotihuacán, a cerca de 30 mil asistentes por día. La idea está basada en los grandes festivales europeos que se realizan al aire libre, como Wacken (Alemania) o Hellfest (Francia).

