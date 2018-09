Andrea Bocelli rompe 'récord' por los boletos más caros en GDL

Ni Luciano Pavarotti, Ennio Morricone, Bob Dylan o Plácido Domingo, en su momento, tuvieron un costo de boletos tan altos como los que se anunciaron para la presentación de Andrea Bocelli en el Auditorio Telmex, el próximo 20 de diciembre.

El pasado jueves se dieron a conocer los precios de los boletos que oscilan entre los mil y nueve mil 500 pesos más el costo de servicio del sistema Ticketmaster, lo que alcanzan un precio de casi once mil pesos para la zona VIP.

Andrea Bocelli debutará en el inmueble, con una presentación de sus famosos éxitos, repertorio operístico y en español, así como algunos temas de su nuevo álbum, y se acompañará de sus hijos.

A cinco días así luce la venta de boletos del llamado "Tenor más querido del mundo", los espacios en azul son los lugares disponibles.

El concierto ofrecerá las arias favoritas del público, duetos y piezas, y contará con la participación de artistas internacionales invitados, acompañado por una gran Orquesta bajo la batuta del maestro Eugene Kohn.

Además será un concierto especial previo a la Navidad.

Grazie a @rtl1025 per l'anteprima di 'Fall On Me'. L'emozionante nuovo singolo in duetto con il figlio di Andrea, @bocelli_matteo , è disponibile ora su tutti gli store e servizi digitali: https://t.co/BrEWpDlqB8

Como una de las voces románticas mas reconocidas a nivel Mundial, Andrea Bocelli ha

cautivado audiencias por mas de 20 años, contando con mas de 90 millones de discos

vendidos en todo el mundo.

En 2016, fue nominado a tres Grammy Latino incluyendo Álbum del Año, y en 2017 recibió el premio por Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional por Cinema.

Después de 14 años, Andrea se dispone a lanzar su primer álbum con temas inéditos titulado Si, el próximo 26 de octubre.

Andrea Bocelli returns with some of the hottest musical stars on the planet for his forthcoming album, 'Sì', featuring a spine tingling duet with @bocelli_matteo and collaborations with @edsheeran, @DUALIPA, @joshgroban and @a_garifullina

Pre order 'Sì': https://t.co/vLxsJZlBdx pic.twitter.com/W5hcNK4XDO

— Andrea Bocelli (@AndreaBocelli) September 20, 2018