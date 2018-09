Camila Cabello está lista para sus shows en México

Camila Cabello no deja de sorprender, sigue acumulando premios, lanzó una línea de maquillaje y sigue su recorrido por el mundo, pero siempre orgullosa de sus raíces latinas.

La cantante iniciará en México una serie de shows por Latinoamérica que la llevarán a Brasil, Chile, Argentina y Puerto Rico.

Sincera, divertida y sin poses, Camila Cabello, platicó con Publimetro sobre este momento que vive en la música, y de cómo acumula experiencias para ser una artista más completa.

La ex integrante de Fifth Harmony confesó que está emocionada por llegar al público latino con la gira Never Be the Same, donde tendrá como invitados especiales a Mau y Ricky durante sus tres shows en México.

¿Qué fue lo primero que pensaste al saber que vendrías a México?

— ¡Comida! Estoy lista para comer enfrijoladas, enchiladas verdes, flautas, tacos de cochinita, con un jarrito naranja [risas]. Mi estado es emocional, y creo que en esta gira voy a llorar y a mear mis pantalones al mismo tiempo [risas].

¿Cómo te adaptas al vertiginoso ritmo de trabajo?

— Todos los días son un reto. Es una carrera llena de sacrificios, que no puedes descuidar ni un segundo porque hay mucha competencia, y solo los que persevera alcanzan los sueños. Mi sueño americano sigue en proceso.

Me gusta mirar atrás, por ejemplo cuando tenía 15 años y participé en The X-Factor, que me permitió entrar a Fifth Harmony.

Han pasado seis años, y ha sido mucho trabajo pero los buenos momentos hacen que no pierda la motivación y la pasión.

Eres abierta en las redes y respondes a tus fans, ¿es complicado?

— Me gusta estar en contacto directo con mis seguidores, algunos pasan un mal momento, sea una depresión o cuestiones de amor, y ponerles atención puede servir a que no tomen malas decisiones.

Me escriben sobre sus miedos, tristezas, alegrías y me piden consejos, así que me siento con la responsabilidad de estar con ellos, porque ellos me apoyan en todo momento.

Además, todo lo tomo como una inspiración, que me ayuda a componer y escribir sobre los pequeños detalles para seguir adelante.

¿Quién te mantiene con los pies en la tierra?

— Definitivamente mi familia, cuando llego a casa, no soy la artista, sino la hija o hermana que tiene que hacer las labores domésticas [risas].

¿Cuál es la historia de vida que te gusta contar?

— La historia de mis padres y que provengo de una familia de luchadores. Mi madre es cubana y mi padre mexicano. De cómo crecí entre Cojímar (Cuba) y la Ciudad de México, donde hubo muchos momentos para recordar, en especial cuando mi madre me dijo que iríamos a Disney World, pero fue un camino largo para cruzar la frontera de México con Estados Unidos.

La historia de mis padres me ayuda a saber qué es lo importante en la vida, y lo difícil que es conseguir las cosas.





— Que el éxito no es eterno, y hay que estar preparado para los cambios, porque será el momento en que aprendas a ser una verdadera artista.

Saber que mis canciones están en las listas de popularidad, o que la gira tenga buena aceptación, es algo para gozar en el presente, porque nunca se sabe cuándo volverá a suceder.

¿Qué admiras de Camila Cabello?

— Que es libre, independiente, y muy divertida [risas]. Me gusta que a pesar de ser una figura pública, tenga sus secretos que sólo ella conoces, y siento que siempre será así por el resto de su carrera.

¿Cuál es tu mayor pasatiempo?

— Escribir y componer. En los últimos días me he convertido en una ermitaña de estudio, pero estoy muy entusiasmada de hacer nuevas canciones.

¿Cuál es tu mayor lucha en Estados Unidos?

— Me toca ver muchas injusticias en la comunidad latina, sobre todo en el tema de los dreamers.

El sueño americano cada vez es más difícil para las personas que de verdad buscan un cambio.

Soy una orgullosa cubano-mexicana, y mi lucha es día a día para que no sean olvidados estos chicos, porque vale la pena luchar por ellos.















Revelaciones

Fan. Camila Cabello ha confesado que es gran admiradora de Luis Miguel y Alejandro Sanz, incluso fue a un concierto de El Sol en Las Vegas, acompañada de sus padres. Además su nación favorita es Amorcito corazón interpretada por Pedro Infante.

Reveló que cuando vio el documental de Alejandro Sanz lloró: “Lo vi con mi familia y todos lloramos. Ha sido la banda sonora de muchos de nuestros recuerdos como una familia, y ahora estoy tan feliz de poder llamarlo mi amigo-este documental es tan emocional, crudo e inspirador”.

Memes. La cantante ha inspirado varios memes, por sus divertidos gestos: “Estoy a favor de los memes de Internet, pero hay imágenes aterradoras de mi cara [risas]”.

Conciertos. “Cada espectáculo es especial y se siente tan íntimo y crudo. Gracias por venir, cantar las canciones, llorar, bailar, y escapar con nosotros. Los fans hacen que cada noche sea tan especial”.

WHOAH!!!!! I’m writing this week so I’ve been a studio hermit, but I AM SO EXCITED ABOUT OUR FIVE @AMAs NOMINATIONS !!!!!! Vote for me and I will eat 10 buckets of fried chicken that night and post a video. (Ok maybe I won’t ) https://t.co/rft9EmbYwR pic.twitter.com/Jtm3toULS2 — camila (@Camila_Cabello) September 13, 2018

Seguidores en redes

7, 266, 541 en Twitter

24, 503,044 en Instagram

Tour por México

Ciudad de México. 24 de septiembre, Palacio de los Deportes.

Guadalajara. 25 de septiembre, Auditorio Telmex

Monterrey. 27 de septiembre, Auditorio Citibanamex.