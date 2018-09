Camila Cabello deleita a fans mexicanos con gran playlist

Camila Cabello ofreció la noche de este lunes un gran concierto en el Palacio de los Deportes, como inicio de su Never Be the Same Tour, en donde cantó con su padre, con quien estuvo hace días en un concierto de Luis Miguel, también presentó varias canciones acompañada de mariachis.

El recinto lució abarrotado, con todas sus localidades agotadas, las 11 mil 300 personas que asistieron al concierto disfrutaron las interpretaciones de la cubana.

Aquí algunas de las imágenes del concierto: