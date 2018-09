Dani Martín da rienda suelta a sus impulsos

Dani Martín prepara las maletas para viajar a Miami y México, y en entrevista vía telefónica, dijo estar listo para sus presentaciones por América, “voy a estar fuera de mi casa por una semana y media”.

El músico español arranca Grandes Éxitos y Pequeños Desastres Tour, el próximo 28 de septiembre en Guadalajara, una gira donde desgranará sus grandes éxitos, tanto al frente de El Canto del Loco como de su actual carrera en solitario, para continuar por Ciudad de México y otras ciudades españolas.

Su relación con México ha sido larga, y reconoce que aún hay mucho por hacer para conquistar a sus seguidores mexicanos.

“Agradezco que la gente que a agotado mis shows en España y ojalá que en América pase lo mismo. De corazón te digo que salgo igual ante mil 500 o doce mil personas".

"Hace días le contaba a mi madre que el día que llenemos un lugar en México me encantaría que estuviera ahí, así que llenar el Teatro Metropólitan -por primera vez- será como hacer un Palacio de Deportes en España, es algo genial. Además haré por primera vez el Teatro Diana, es un regalo para salir a poner de mi corazón en lo más alto”, compartió Dani Martín.

Como banda sonora de esta gira, Dani Martín editó Dieciocho su nueva canción, un perfecto resumen musical a estos años de carrera.

“Seguimos la gira por España, ya hemos pasado por Londres y ahora toca México, donde vamos a recordar todos los éxitos tanto de El Canto del Loco como mis éxitos en solitario. Estoy ya con ganas de subirme al Teatro Diana y volver a recordar todas esas canciones que para mucha gente son parte de su vida; así como las del presente, que también gracias a Dios están muy en la piel de las personas”.

El músico es uno de los autores, compositores e intérpretes más importantes de los últimos 18 años en España. Sus canciones marcaron a una generación durante la primera década del segundo milenio al frente del exitoso grupo de pop-rock, El Canto del Loco.

“Esta gira me la pidió el cuerpo, y me ha apetecido porque es un impulso. Antes me decían: 'has madurado', pero sabes estoy más inmaduro en el escenario (…) Me gusta ser más un niño, jugar, disfrutarlo y no creerme alguien mayor en el escenario, esa frescura que te da eso es maravilloso y creo que vuelvo con una energía renovada, con una forma y una manera más hacia lo que verdaderamente soy”.







Publicidad







Sin etiquetas

Daní Martín se deja llevar por los impulsos y no por la moda.

“Sigo avanzando y quiero compartirlo, porque mañana podría cantar con cualquier ser humano, que haga las coas desde la dignidad, el respeto y amor. Me da igual que sea pop, rock, cumbia, rap, hip hop, reguetón, urbano, trance o flamenco, mientras sea verdadero".

"La mejor manera de transmitir y llegar a la gente es siendo un mismo y contar lo que uno quiere. Soy afortunado de todo lo que tengo, y a partir de ahora es lo que voy a hacer, es lo que estoy haciendo. Con la música es algo que nace de los sentimientos y de la piel. Hay que dejarse llevar, si nace hacer un cumbia, rumba o tango, hay que hacerlo, sobre todo lo que te pida el corazón. La música es algo mágico que tenemos y es una manera de expresarse preciosa”.

Gracias x el cariño Mexico

Qué semana tan bonita

La más bonita desde que nos conocemos

La gota erosiona la piedra por su constancia y no por su fuerza!!

Gracias! Seguimos pic.twitter.com/ii3w244EZS — Dani Martín (@_danielmartin_) August 8, 2018

En directo

Guadalajara. 28 de septiembre, Teatro Diana. Boletos: 250 a mil 100 pesos.

Ciudad de México. 29 de septiembre, Teatro Metropólitan.

También puede interesarte: