Kate del Castillo no se da por vencida

Kate del Castillo recién estrenó su segunda temporada de la serie Ingobernable que produce Netflix, y a la par la actriz mexicana vuelve a poner el dedo sobre el renglón en el tema de la justicia.

La también productora se reunió con sus abogados para dar seguimiento a la denuncia impuesta contra el Gobierno Mexicano, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

"Terminando la reunión de seguimiento que mis abogados y yo tuvimos con funcionarios de la comisión interamericana de derechos humanos (CIDH). Me voy con mucha esperanza de #washington #CIDH @alejandrojasp #federicomerysanson", compartió la actriz.

Kate del Castillo ha externado desde hace meses, que espera sea resuelto su caso y el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, les permita regresar a México.

Durante una entrevista con la revista Proceso, la mexicana señaló que sigue todas indicaciones de sus abogados, para marcar un precedente.

"Estoy en la CIDH, vine con mis abogados para darle seguimiento a una queja que pusimos hace un poquito más de un año, para que haya un precedente y se siga está persecución del gobierno hacia mi persona. Quiero que haya un seguimiento de eso".

"Estamos viendo el seguimiento y parece que están muy enterados de toda mi situación, no lo hago sólo por mi, sino de toda la gente y por toda la gente que no nos dan ganas, no tenemos esperanza o no creemos que sucede algo con el gobierno porque nos da flojera ir a denunciar (…) Es necesario y es necesario".

A la pregunta si espera un cambio inmediato del gobierno sobre su situación para pisar México, la actriz respondió: "Bueno espero que si haya un cambio en el gobierno, es lo que más deseo y estamos denunciando al Gobierno Mexicano por las infiltraciones y las injusticia que se me hicieron a mi persona. No es el primer caso, desgraciadamente, son muchos casos así en México… espero que nos tomen en cuenta".









Publicidad









Antecedente

Tras su encuentro con Joaquín El Chapo Guzmán en octubre 2015, se inició una investigación a la actriz por lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado por la PGR.

Kate del Castillo presentó una demanda de investigación en Estados Unidos contra el régimen de su país al considerar que estos violaron sus derechos humanos.