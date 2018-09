León Larrregui hace comentario “homofóbico” contra AMLO

El cantante León Larregui compartió en su cuenta de Twitter varios mensajes dirigidos al presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

En uno de sus tuits, el líder de la banda mexicana Zoé le pide a AMLO que “no sea maricón” y que cumpla con las promesas que hizo en campaña, pues los mexicanos quieren “comprobar su intolerancia a la justicia y a la corrupción”.

También escribió que muchos ciudadanos “queremos ver a las ratas en la cárcel, queremos ver el cumplimiento de su promesa”.

En otro de los mensajes, el intérprete de Luna comentó que lo primero que debe hacerse es llevar a juicio al actual presidente Enrique Peña Nieto, llevarlo “al paredón a fusilar y a todos sus compinches”.

Aunque varios usuarios de redes están de acuerdo con las peticiones del cantante, otros lamentaron que usara un “insulto homofóbico” al escribir “no seas maricón”.

“Prefiero mil veces hipsters sensibles a una sociedad que incita el odio y la marginación y termina en crímenes homofóbicos y feminicidios”, escribió una usuaria.

Otros consideraron exagerada la crítica y los comentarios de Larregui.

“Te equivocas León, al que debiste reclamar y tuviste 6 largos fue a @EPN, espera a que el presidente electo @lopezobrador_ entre en funciones en 2 meses. ¡No seas menso!”.

Horas más tarde, León borró sus mensajes, se disculpó y admitió que está desilusionado.

“Lamento cómo me expresé, si y ofrezco disculpas, si, arranque de locura si, y de acuerdo que no es la manera.. igual sigo desilusionado”.

Especial

Me disculpo por ciertas palabras que use, no por lo que dije , lo politicamente correcto no es mi onda, no es para mi, mi lengua es un cuchillo, mi voz un huracan y mi espiritu bomba atomica!!! https://t.co/C65B0fg6Rn

— Leon Larregui (@LeonBenLarregui) September 28, 2018