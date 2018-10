Ex académica hace audición en La Voz México y así reaccionó Carlos Rivera

Erika Alcocer Luna ex integrante La Academia audicionó para la nueva edición de La Voz México, que tiene como "coach" a otro ex integrante de La Academia, Carlos Rivera.

Erika fue la ganadora de la segunda generación La Academia, por lo que sorprendió a los "coaches" con su impactante voz.

"Creo que el título del proyecto me ha definido (…) La voz es la que me acompaña y no me deja nunca y tengo 15 años como figura pública y cantando sin parar", mencionó la cantante.

Por lo que para Carlos Rivera fue emocionante ver a Erika y le confesó su admiración hacia ella.











"Fue muy especial, no sé cómo reaccionar. Ella ganó (…)Hoy que estés acá, siempre te he admirado. Sé la mujer que eres, la enorme artistas que eres. Yo simplemente te quiero decir que te admiro. Estás mejor que nunca y es una nueva oportunidad para ti y se me acaban las palabras. Erika tu ya ganaste, yo ya gané, ganemos juntos aquí", dijo Carlos Rivera.

Y es que después de 15 años y 40 kilos menos, Erika está lista para enfrentar un nuevo reto en el canto por lo que decidió quedarse en el equipo de Maluma.

