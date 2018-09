Kanye West cambia su nombre a Ye y le llueven memes

No se sabe si es un capricho o una decisión a largo plazo, lo cierto es que Kanye West decidió cambiar su nombre y bautizarse con un simple Ye.

El rapero anunció en su cuenta personal de Twitter que llevará como nuevo nombre Ye, que es el título de su más reciente material discográfico.

Con casi 30 millones de seguidores en Twitter, la pareja de Kim Kardashian señaló que el nombre está inspirado en la Biblia.

"Así que yo soy tú, soy nosotros, es nosotros. Pasé de Kanye, que significa el único, a solo Ye, un reflejo de lo bueno que hay en nosotros, lo malo, lo confuso, todo. El álbum es más un reflejo de quiénes somos".

La noticia generó varios memes en las redes sociales:

El ahora Ye utiliza sus redes sociales para enviar mensajes sobre temas políticos y sociales.

this represents good and America becoming whole again. We will no longer outsource to other countries. We build factories here in America and create jobs. We will provide jobs for all who are free from prisons as we abolish the 13th amendment. Message sent with love pic.twitter.com/a15WqI8zgu

— ye (@kanyewest) September 30, 2018