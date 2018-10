Agenda los conciertos de octubre en Guadalajara

Arranca el mes de octubre y ya hay en la lista más de 40 eventos en la ciudad, para un mes que sólo tiene 31 días. Es momento de decidir y planear la agenda, para evitar un golpe duro al bolsillo.

Te dejamos diez recomendaciones de lo que llega a Guadalajara en octubre.

Thirty Seconds to Mars

Empezamos con Thirty Seconds to Mars, la banda de rock alternativo de los hermanos Jared y Shannon que llega a Guadalajara con sus gira The Monolith Tour, el próximo 13 de octubre en el Auditorio Telmex.

El vocalista sigue con su faceta con actor con importantes proyectos en la pantalla grande. Boletos de 400 a mil 250 pesos.

Cannibal Corpse

Dos de los mejores exponentes del metal llegarán a México: Cannibal Corpse, la banda pilar del death metal, estrenará su más reciente producción discográfica: Red Before Black.

Los acompañan Napalm Death, una banda británica de grindcore. El concierto se realizará en el C3 Stage, el próximo 7 de octubre. Boleto: 950 pesos.

Mew

La agrupación danesa de indie rock regresará a nuestro país para celebrar el aniversario número 15 del lanzamiento de Frengers (2003), placa de estudio más vendida de su trayectoria.

Jonas Bjerre (voz), Johan Wohlert (bajo) y Silas Utke Graae Jorgensen (batería) estarán en el Teatro Diana este 5 de octubre. Boletos de 250 a mil 500 pesos.

Soy Luna

Soy Luna se ha convertido en la serie de televisión más vista en los últimos años, sus tres temporadas provocaron un gran fenómeno entre niños y adolescentes.

Los protagonistas de la serie están listos para iniciar su gira de despedida con Soy Luna en Vivo por el país.

“Hay nostalgia, y un poco de tristeza pero es importante darle las gracias a la gente, porque estamos ahí haciendo los shows por todos los que vieron la serie, realmente estamos muy contentos”, señaló Karol Sevilla.

El espectáculo dará funciones el 6 de octubre a las 12:30 y 18:30 horas; 7, 2:30 y 18:30 horas en el Auditorio Telmex. Boletos de 400 a dos mil pesos.

Peter Hook

La banda que formó el legendario bajista Peter Hook regresa a México con su gira Substance que consta de compilaciones de Joy Division y New Order.

El músico es considerado una de las figuras más importantes de la era post-punk y de la música electro-pop del Reino Unido, y llegará el 6 de octubre al C3 Stage. Boleto: 700 pesos.

Shakira

Esta será la primera gira latina de Shakira en 7 años. Después de ofrecer conciertos por Europa y Estados Unidos, El Dorado World Tour tendrá parada en México.

La gira, producida por Live Nation, y traída a México por Ocesa, presentará muchos de los éxitos de su último disco El Dorado tanto como de su catálogo y comenzará el 11 de octubre en el Estadio Azteca de la Ciudad de México; seguirá el 14 de octubre en el Estadio 3 de marzo de Guadalajara, y el 16 de octubre en el Estadio Universitario de Monterrey.

Boletos de 880 a cuatro mil 450 pesos.

Tricky

El icono del trip hop y renombrado productor, visitará Guadalajara por primera vez, y lo hará estrenando Ununiform su más reciente álbum.

Actualmente Tricky cuenta con trece discos de estudio, que lo colocan como uno de los músicos mas influyentes de los noventa. El músico británico ofrecerá un show, el próximo 12 de octubre en C3 Stage. Boleto: 790 pesos.

Marc Anthony

Legacy Tour de Marc Anthony recorre Latinoamérica, y a mediados de mes estará en México.

El astro boricua es uno de los artistas más sobresalientes del género tropical a nivel mundial, y uno de los más aclamados en el continente americano.

La salsa y la balada romántica invadirán el Estadio 3 de Marzo el 20 de octubre, donde cerrará su gira por México. Boletos de 790 a tres mil 190.

Festival Coordenada

Todo está listo para la quinta edición del Festival Coordenada, los días 19 y 20 de octubre en el Parque Trasloma.

Aterciopelados, Bunbury, Camilo Séptimo, CHDKF, Cuca, Cypress Hill, Deadmou5, Django Django, DLD, Dorian, Dr. Krápula, Él Mató a un Policía Motorizado, Enjambre, Fobia, Heavysaurios, Los Cafres, Los de Abajo, Lost Acapulco, Love of Lesbian, Mi Banda El Mexicano, Miranda!, Panteón Rococó, Residente, Rey Pila, Serbia, Siddhartha, Vicentico y Zoé estarán en el festival tapatío.

Fase de boletos: 850 pesos para el viernes, y mil pesos para el sábado.

Unknow Mortal Orchestra

Liderada por el multiinstrumentista Ruban Nielson, Unknown Mortal Orchestra, visitará por primera vez la ciudad de Guadalajara para presentar su cuarto y más esperado álbum: Sex and Food y brindar con los tapatíos en una noche llena de la locura del psych-rock, la sensualidad del R&B y los beats bailables del pop y sus opuestos.

4 de octubre, C3 Stage. Boleto: 650 pesos.

