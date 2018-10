Filtran audio de Daniela Castro sobre robo en tienda

La actriz Daniela Castro ha causado polémica en los últimos días debido a que fue arrestada por robar en una tienda de Estados Unidos, lo cual ha impactado al mundo del espectáculo.

También puedes ver:

Y es que Castro entró a la tienda Saks Fifth Avenue, ubicada en 5819 de Worth Parkway en la plaza comercial RIM, en San Antonio, TX. Ahí intentó llevarse ropa en su bolso con un valor de entre 100 y 750 dólares. Pero de acuerdo con declaraciones que la actriz dio a Televisa, todo se debió a una confusión.







Publicidad







Sin embargo, esto no lo es todo, pues diversos medios nacionales han dad difusión a un audio de Daniela Castro, en el que confiesa lo que realmente ocurrió.

“Fue una confusión. Una mala jugada que se me hizo y estense tranquilos porque eso sí te digo, les digo algo a quien esté en el chat. Gracias por tu preocupación mi Gaby, pero todo está en manos de un abogado para que se aclare y yo salga victoriosa de esta infame situación.

Y perdón la foto, pero casi me muero. Lo único que les puedo decir es que tienen una amiga honorable, una amiga a la que pueden seguir respetando con valores y principios que no me da para hacer robos. ”

No se ha revelado quién comenzó a circular dicho audio. No obstante, Daniela aprovechó ahí a contar un poco sobre lo que sucedió en Estados Unidos. Asegurando, siempre, que ella es totalmente inocente de las acusaciones que de ella hacen.

Te recomendamos en video: