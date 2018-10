Napalm Death: hay más gente que nos aprecia por el ruido que hacemos

#RADAR

Su música es como un grito de furia. Es fuerte, rudo, brutal pero breve. Los británicos de Napalm Death pueden ser parte del catálogo musical para muchos, por ser pioneros del grindcore, o por tener la canción más breve del mundo según los récords Guinnes (You Suffer de su álbum Scum dura poco más de 1 segundo).

Para otros representan un género musical con el que pueden identificarse, tanto en la brutalidad como en lo efímero de sus canciones, y también en sus letras de índole social.

“Ideológica y musicalmente, creo que la banda actual no es tan diferente al espíritu de 1987 considerando que han pasado 31 años. Y aunque obviamente no hay ningún integrante original, eso no importa para nosotros porque Scum es parte de la historia y nosotros abrazamos ese momento”, dice el vocalista Barney, quien ya cumple 21 años junto a Napalm Death.

El resto de la alineación que se presentará el jueves 4 de octubre en el Pabellón Cuervo la completan el bajista Shane Embury, el baterista Danny Herrera y el guitarrista John Cooke. El último álbum que grabaron fue Apex Predator – Easy Meat de 2015, disco que fue celebrado por mostrar un lado más amable del repertorio de los ingleses.

Si bien este año sacaron una compilación (Coded Smears and More Uncommon Slurs), según cuenta Barney, se encuentran trabajando en un siguiente disco.

“De hecho vamos bastante avanzados, en lo que se refiere a la música ya hemos grabado la mayor parte. Y sólo depende de mí ponerme productivo con las letras”, dice el cantante.

¿Qué significó para ustedes ser parte de la gira de despedida de Slayer?

— Honestamente, al principio pensamos que era una broma. Pero ahora que está ocurriendo ha sido bueno para nosotros. Es agradable ser considerados en algo tan importante para una banda como Slayer. Debo admitir que hay más gente que nos aprecia que la que nos odia por el ruido que hacemos.

¿Han pensado alguna vez en el retiro?

— En mi caso, si la banda empezara a perder su atractivo preferiría terminar antes que darle a la gente una versión al 50%. Y no me pongo sentimental por el final de las bandas, hay un tiempo final para todo.