Twenty Øne Piløts confirma dos fechas en México

Twenty Øne Piløt sanunció una segunda etapa del Bandito Tour debido a la demanda, con lo cual la banda regresará a América del Norte para ofrecer algunas fechas en México, Canadá y Estados Unidos.

El dúo ganador del Grammy conformado por Tyler Joseph y Josh Dun, se está preparando para el lanzamiento de su nuevo y esperado álbum TRENCH, que llegará a todo el mundo el viernes 5 de octubre.

El material está disponible para pre-ordenarlo ahora en varios formatos, incluido el vinilo exclusivo en www.twentyonepilots.com.

Todos los pedidos anticipados incluyen la descarga inmediata de las pistas del álbum "My Blood", "Levitate", "Nico and The Niners" y "Jumpsuit", temas que también están disponible para streaming o descarga individual.

announcing brand spanking new bandito tour dates. register for first access to tickets at https://t.co/sTkvrn9VSe pic.twitter.com/x0EKB8JxEH — twenty one pilots (@twentyonepilots) October 2, 2018

My Blood marcó el primer lanzamiento desprendido de TRENCH, al que seguirían Jumpsuit, Nico and The Niners y Levitate . Los tres videos han acumulado más de 75 millones de visitas acumuladas hasta la fecha.

La parte estadounidense de la gira está prácticamente agotada, y gran parte del itinerario internacional se acerca rápidamente a ese mismo estado.



Publicidad



En México

Las nuevas fechas son la continuación a la gira de otoño en la que agotaron las entradas a sus shows, e incluyen paradas en la Ciudad de México el 3 de mayo para tocar en el Palacio de los Deportes, y el 6 de mayo para tocar en la Arena VFG de Guadalajara.

Las entradas para ambos espectáculos estarán disponibles en Preventa Exclusiva para tarjetahabientes Citibanamex los días 15 y 16 de octubre, y en venta general a partir del 17 de octubre a través de Ticketmaster en www.ticketmaster.com.mx

Ciudad de México. 3 de mayo de 2019, Palacio de los Deportes. Boletos de 520 a mil 480 pesos.

Guadalajara. 6 de mayo de 2019, Arena VFG. Boletos de de 520 a mil 580 pesos.

También puede interesarte: