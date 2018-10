Buscan traer a Gus Van Sant a Guadalajara

Desde hace tiempo, el Premio Maguey que forma parte del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), invitó al reconocido cineasta Gus Van Sant, pero por cuestiones en la agenda del realizador estadounidense, no se concretó su visita.

Pavel Cortés, fundador y director del galardón al séptimo arte que difunde y promueve el cine que parte de historias acompañadas de una orientación sexual abierta y diversa, adelantó que esperan que Gus Van Sant esté presente en la edición de 2019.

"Hay que hacer una oración para que se concrete su visita, ya está hecha la invitación", dijo Pavel, el director de Premio Maguey.

Por lo pronto, este 5 de octubre se estrenará la cinta más reciente del cineasta No te preocupes, no irá lejos protagonizada por Joaquin Phoenix, Jonah Hill, Rooney Mara, Jack Black y Bett Ditto.

Jonah Hill y Jack Black sorprenden en la pantalla grande, con personajes llenos de drama, dejando atrás la comedia que los ha caracterizado a lo largo de su trayectoria.

La historia cuenta la vida de John Callahan (Joaquin Phoenix), quien casi pierde la vida en un accidente automovilístico, lo último que quiere hacer es dejar de beber. Pero cuando éste, impulsado por su amiga (Rooney Mara) y su carismático padrino (Jonah Hill), ingresa a un grupo de ayuda.

Ahí descubre un don especial para dibujar caricaturas irreverentes que logran fama a nivel internacional y le otorgan una nueva oportunidad de vida.









Publicidad









Historia real

Basado en una historia real, este drama conmovedor, perspicaz y, divertido está dirigido por Gus Van Sant, quien ha obtenido dos nominaciones al premio Óscar.

John Callahan murió en 2010, pero hasta ese momento Gus Van Sant le entrevistó en varias ocasiones. No obstante, el proyecto de llevar a la pantalla el libro autobiográfico No te preocupes, no irá lejos empezó hace 20 años, cuando el actor Robin Williams le presentó el proyecto al cineasta.