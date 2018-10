Litzy disfruta su madurez artística

Litzy está a punto de cumplir 36 años, el próximo 27 de octubre, y para ella el mejor regalo es celebrar la vida con salud y trabajo.

La actriz mexicana estrena la serie Al otro lado del muro por Canal Nu9ve de Televisa, una oportunidad para acercar una historia a los mexicanos.

La historia original de Laura Sosa aborda temas tan importantes como lo son la inmigración de los hispanos, narrando lo que tienen que vivir las personas que toman la dura decisión de irse de México a los Estados Unidos para rehacer sus vidas.

Al otro lado del muro refleja el día a día de los migrantes que intentan abrirse paso en un mundo ajeno y muchas veces hostil, y es protagonizada por dos mujeres que llegan a vivir a Estados Unidos: Litzy (Eliza Romero) y Marjorie de Sousa (Sofía Villavicencio).

“La verdad me llena de emoción platicar sobre este proyecto, sobre todo porque llega a México, que es mi país, donde está mi familia. Es una historia padrísima, y son dos mujeres con historias muy verdaderas, con situaciones que pasan y además con el tema de los inmigrantes. La gente puede identificarse con dos mujeres fuertes y valientes que están luchando por el amor, la familia y la unión de sus seres queridos”, compartió Litzy.





La también cantante interpreta el personaje de Eliza que es una pastelera de profesión y ama de casa. Ella decide establecerse en el extranjero junto a sus hijos y su esposo Max, ignorando que este lleva una doble vida.

“Hay mucha realidad, acción y ficción que te aceleran el corazón. Creo que he tenido mucha suerte en mi carrera como actriz, porque he tenido oportunidad de interpretar personajes que han ido de alguna manera de la mano conmigo, con mi edad, con lo que estoy viviendo en el momento, y siempre he tenido similitudes".

"Este personaje me llegó en un momento de madurez, ya tengo casi 36 años, no soy mamá pero este personaje es madre de dos hijos, eso me pone en un reto para poder interpretar a esta mujer fuerte que es cabeza de familia, que vive situaciones feas y que tiene que arreglárselas como puede, no puede mostrar debilidad y titubeos ante sus hijos, ese tipo de cosas me encantan”.

En sus palabras

“No soy madre, pero he tenido que enfrentarme a situaciones donde me tengo que superar, adaptarme a un país nuevo, al idioma y a la cultura”.

¿Cuándo?

22:30 horas. De lunes a viernes por Canal Nu9ve de Televisa.

