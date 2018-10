Ben Affleck publica carta al salir de la rehabilitación

El 22 de agosto de este año, el alcohol retornó a la vida Ben Affleck, y con ello evidentemente los problemas, ya que el actor de 46 años sufre de alcoholismo desde hace varios años y aun no puede salir de esta adicción.

En esa ocasión, su ex esposa, la actriz Jennifer Garner, notó su retorno al alcohol y lo quiso ayudar.

El sitio TMZ señaló que Garner fue hasta la residencia del director ganador de dos Óscar para proponerle ir hasta un centro de desintoxicación, a lo cual él accedió.

El mismo medio consignó que se quedó en el recinto ubicado en el condado de Los Ángeles,"por un tiempo prologado" y además reveló que la actriz quiso llevar a cabo la idea de ayudarlo, porque hace unos días "vio una fotografía de Affleck agarrando una caja llena de cerveza y licor".





Este jueves, el actor estadounidense sorprendió a sus seguidores al publicar una emotiva carta en sus redes sociales, en sus primeras declaraciones tras salir de su ingreso de 40 días en rehabilitación.

"El apoyo que he recibido de mi familia, compañeros de profesión y fans significa más para mi que cualquier otra cosa. Me ha dado la fuerza y el apoyo para hablar de mi enfermedad con otros".

"Luchar contra cualquier adicción es un proceso que dura la vida entera y es difícil. Por eso, uno no sale ni entra nunca en tratamiento. Es un compromiso a tiempo completo. Estoy luchando por mí mismo y por mi familia".

"Muchísima gente me ha contactado en las redes sociales y me han hablado de sus propios recorridos con la adicción. A toda esa gente, quiero darle las gracias. Su fuerza es inspiradora y me apoya de maneras que no pensé que fueran posibles. Me ayuda a saber que no estoy solo", confesó el también productor.



Ben Affleck aceptó públicamente su problema con el alcohol, y está dispuesto a retomar su carrera.

"Yo también tengo que recordarme esto a mí mismo, si tienes un problema, pedir ayuda es un gesto de valor, no de debilidad o fracaso".

"Con aceptación y humildad, seguiré dándome permiso para recibir la ayuda de tanta gente. Doy las gracias a todos aquellos que están ahí para mí. Espero que en el futuro pueda ser un ejemplo para todos aquellos que están pasándolo mal", finalizó

El protagonista de Qué les pasa a los hombres ya había estado en un centro de rehabilitación en

Antecedentes

Cabe recordar que esta no es la primera vez que la estrella de La liga de la Justicia se interna en un centro de este tipo, ya que estuvo en rehabilitación en el año 2001 y luego en 2017, dos años después de su separación con Garner, con quien tiene tres hijos en común.

