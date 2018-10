Beyoncé enloquece a sus fans con movimientos alterados

Luego de que Beyoncé finalizara The Formation World Tour, su esposo Jay-Z decidió hacer una gira en conjunto, y ahora ya van por la segunda parte de On The Run 2.

La famosa pareja es considerados una de los más importantes en la industria musical en el mundo y fue en el año 2014 que decidieron emprender su primera gira musical en conjunto que llevaba por nombre On The Run.





Beyoncé desborda gran energía sobre el escenario acompañada de un grupo de bailarines, que tratan de seguirle el paso, pero la cantante ha demostrado que le gustar agitar su cuerpo con movimientos alterados, donde destaca su cadera.

“Me acabo de dar cuenta de que ella tiene el poder de enloquecer a todos, omg no”, escribe un fan a través de las redes sociales.

La gira finalizó este fin de semana en Estados Unidos.

Agita las miradas

Beyoncé suele hacer rutinas de baile que maravillan y deleitan a todos, y que atrae todas las miradas.

El baile hip hop se vale mucho del contraste entre los movimientos sueltos y fluidos y otros rápidos y agitados, y eso lo demuestra la cantante a cada paso.