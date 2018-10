Soy Luna dice adiós a México

Soy Luna en Vivo sigue en México, y este domingo ofrece sus últimos dos conciertos en el Auditorio Telmex, ubicado en Guadalajara, Jalisco.

Con algunos inconvenientes como la enfermedad de Valentina Zenere, que le impidieron participar en los cuatros conciertos en tierras tapatías, el resto de los actores dejaron complacidos a sus seguidores tapatíos.

"Hola Guadalajara. Mil pero mil perdones, no saben lo difícil que es no poder estar arriba del escenario. Jamás tomaría una decisión así si no fuese porque realmente no puedo salir de la cama, no se que fue, pero fiebre y cosas feas en a panza", fueron algunas de las palabras que compartió la argentina en sus redes sociales.

Soy Luna revivió la historia que se transmitió a través de las tres temporadas de la serie de Disney, los personajes enloquecieron a un público – en su mayoría- infantil y adolescente.

Música, vestuario llamativo, humor y mucho romance arriba del escenario fueron los ingredientes para que luciera un show protagonizado por Luna (Karol Sevilla) y Matteo Balsano (Ruggero Pasquarelli).

Prófugos, La vida es un sueño, Eres, Sobre ruedas, Mírame a mí, Siempre juntos y Modo amar formaron parte de la lista de canciones durante su paso por el Auditorio Telmex.

Hola hermoso MÉXICO 🇲🇽 estoy lista para todas las sorpresas que me tienes 😍 amo mi país 🇲🇽 pic.twitter.com/aN8AJADj9s — 🌻KAROL SEVILLA🌻 🌎 (@KAROLSEVlLLA) September 19, 2018

“Gracias por todo el amor que me regalaste en esta semana estoy muy orgullosa de ser mexicana. Nunca voy a olvidar cada momento de emociones que viví día a día nos vemos prontito para terminar la sorpresa que tenemos preparado. Gracias!”, compartió Karol Sevilla que hace el papel de Luna.







Publicidad







Despedida oficial

Los próximos días 17, 18 y 19 de noviembre en Luna Park en Argentina será el cierre oficial de la gira Soy Luna en Vivo.

Además se volverá a transmitir la temporada tres por la televisión.

"¡Llegó el momento de despedir Soy Luna 3. Por última vez se repetirá la última temporada, a parir del 8 de octubre a las 19:00 horas por Disney Channel Latinoamérica".

#SoyLunaenVivo se despide de los escenarios y cierra su gira mundial en el @stadiumlunapark el 17 y 18 de noviembre a las 18:30 h y el 19 a las 15 h. #GraciasSoyLuna pic.twitter.com/xi7ogIBSce — Soy Luna (@SoyLunaT) September 18, 2018

También te puede interesar: