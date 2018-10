House of Vans tendrá como invitado especial a Molotov

Vans informó que Molotov será el invitado especial de House of Vans (HOV) que se llevará a cabo en la Ciudad de México los próximos 13 y 14 de octubre.

También te puede interesar:

Mickey Mouse de pies a cabeza, Vans lanza colección por 90 años

La banda icónica de rock mexicano y reconocida a nivel mundial, interpretará sus más grandes éxitos en su versión conectada, el próximo 13 de octubre durante las actividades de HOV en Frontón México. Los interesados en asistir a este evento, deben entrar a Houseofvans.mx para realizar su registro ya que tanto el concierto del sábado como el del domingo son de cupo limitado.

La edición pop-up de House Of Vans en Ciudad de México dedicará dos días a la expresión creativa en donde los asistentes podrán disfrutar de una experiencia completamente gratuita y vivir la esencia Off The Wall a través de actividades abiertas a todo el público durante los dos días.

Las puertas estarán abiertas de 10:00 am a 7:00 pm con workshops, instalaciones de arte a cargo de: Mike Sandoval y Jay Howell, así como la oportunidad de tomar clínicas de skate y conocer al talento más destacado de la escena nacional de skateboarding.

En esta ocasión HOV presenta en concierto a bandas 100% mexicanas representantes del pilar de música:

Sábado 13 de octubre

No Wrong Numbers – Banda ganadora de Vans Sessions

LNG/SHT

Plastilina Mosh

Molotov

Domingo 14 de octubre

Disidente

Caloncho

DLD

Panteón Rococó.

Especial

También te puede interesar:

Para conocer más sobre los horarios de los registros, workshops y actividades, por favor ingresa a las redes sociales de Vans México y houseofvans.mx