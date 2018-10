Así reaccionó Pati Chapoy ante la llegada de Atala Sarmiento a Televisa

La historia entre Atala Sarmiento, Tv Azteca y Pati Chapoy parece no tener fin.

Apenas hace unos días se dio a conocer que Sarmiento ingresó a las filas de Televisa, al programa Intrusos, que es competencia de Ventaneado, donde Pati Chapoy es titular.

Chapoy fue cuestionada por la prensa sobre el nuevo trabajo de Atala durante durante la celebración de las 100 representación de la comedia teatral A oscuras me da risa, a lo que respondió:

“Me da gusto que tenga trabajo, porque está canijo en esta época no tener chamba. Creo que todos en algún momento hemos vivido el no tener trabajo”.

Además, Pati aseguró que está muy orgullosa de sus ex colaboradores Juan José Origel, Martha Figueroa, Aurora Valle y Atala Sarmiento, quienes son los conductores de Intrusos.

“Hoy día me siento muy honrada que un programa de televisión esté con personas que salieron en Ventaneando, empezando por la productora (Carmen Armendáriz). Me siento halagada, porque al final de cuentas, es un reconocimiento al trabajo que he venido haciendo, nunca me imaginé, ni en sueños, que Televisa de pronto volteara a ver a todas esas personas y me siento bien”.









