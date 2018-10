Me preocuparía si no sintieran celos: Paulina Rubio

Con un pie en Miami, otro en España y –en el tiempo que le queda– pisa su México natal, la Reina del Pop latino está de regreso con un material discográfico que ya se estaba haciendo de desear desde el pasado 2017.

Con buen humor, como casi siempre, Paulina acepta que la molesten con eso de que se cree española por su acento, pues dice “si no se pusieran celosos, me preocuparía”. La ex Timbiriche tajante exclama “yo soy de todos, pero más de acá que de allá. Pero el corazón es de todos”.

Ya siete años sin tener un disco tuyo en las manos.

— No es eso. En este tiempo he sacado Mi nuevo vicio, Si te vas, Me quemas, Suave y sutil. Con todos estos adelantos, ahora la industria cambia tanto constantemente que uno tiene que regenerarse. Es la forma en la que una tiene que escuchar a su compañía, a mis necesidades personales como mujer y tomar las cosas paulatinamente.

Pero ha pasado mucho tanto musicalmente como personalmente.

— Ha pasado mucho en mi carrera, en mis formatos de televisión y los diferentes programas de talent show en los que he participado como Factor X o La voz… México. En este tiempo he descubierto nuevos talentos y que han contribuido a que yo haya crecido mucho. Son siete años, en los que he evolucionado mucho como mujer, como artista, como intérprete, como autora… Entonces mi público y mis paus paus saben que no me he ido, pero son muy demandantes de mí. Soy una artista nata que desde niña me dedico a entretenerlos y también me extrañan. Eso me hace sentirme querida. Firme.

¿Cuál es tu deseo?

— Todo, desde lo más frívolo a lo más intelectual y espiritual. Deseo que todos seamos felices y que todos viajemos sin pasaporte, que seamos más humanos.

¿Cómo defines este disco.

— Rojo, así es Paulina, rojo pasión. Salvaje.

Hablas de guerrera, peligrosa, volcán, la dueña del viento en Suave y sutil, ¿hablas de ti?

— Tiene mucho que ver con la mujer en este momento. Considero que la mujer no es una víctima, es una heroína y piso muy fuerte, me siento fuerte cuando abro mis alas. Siento que tengo libertad, que tengo una voz y que empodero a todas las mujeres y a todas las que tienen una mujer adentro.

¿Con qué pista te quedas?

— Con Deseo, con el título del nuevo álbum. Creo que el deseo es la mecha que prende el fuego y el fuego es rojo.

¿La princesa se aburrió del cuento?

— A veces. Yo me aburro cuando el cuento no es de verdad, entonces paso a lo siguiente.

El main stream musical ya no es el mismo que en 2011.

— Yo lo veo increíble. Gracias a todas estas plataformas, tenemos la oportunidad de ir descubriendo joyas y esto antes no pasaba. Antes había que acudir a audiciones o concursar y si eras niño era más complicado. Yo lo veo muy regocijante.

¿Hablaremos más de la música de Paulina o seguiremos viéndote más en el papel couché?

— No lo sé. Eso hay que preguntárselo a mi público. Ellos quieren un poco de todo, un poco de música, un poco de mole y un poco de picante.

Deseo sigue mucho tu estilo, pero ahora el reguetón es el que manda.

— A mí me encanta. Vivo en Miami desde 1994. Cuando hablo con mis amigos Miguel (Bosé) y Alejandro (Sanz), coincidimos que nuestra forma de evolucionar tiene mucho que ver con lo que sucede en el mundo, con lo que nos marca, con un presidente como Donald Trump, en un momento en el que los inmigrantes estamos en todo el mundo. Todo va cambiando y es bueno, porque es regenerarte o morir. Soy muy ecléctica, mexicana, pero soy multicultural; mi música es en spanglish, hablo varios idiomas, hago colaboraciones que me dan la oportunidad de aprender más de otros géneros. La música es universal, creo que las etiquetas están para quitártelas.

Y regresas pronto a la tele en La voz… España

— No voy a dejar la televisión nunca. Yo soy multifacética, me gustan las artes, el teatro, los conciertos, el directo (transmisiones en vivo) es mi fuente plus.

¿Los conciertos en México para cuándo?

— Hago más de diez conciertos al mes en todas partes. Acabo de tener el masivo de El Paso, Texas, el 16 de septiembre. El 19 de octubre cantaré en Arizona, estoy haciendo casinos en las reservas pieles rojas y el 25 viajo a Barcelona. Es la vida de trotamundos. Ahora, como tal, las giras geográficas han cambiado y ya no te lleva el mapa de un país. Mi gira mundial, que es la cuarta, empieza el próximo año, aunque mientras seguiré con los 15 conciertos al mes. Pero cuando presente mi gira mundial, obviamente iniciaré en México, después Estados Unidos y a partir de primavera tocaré Europa, al mismo tiempo que acaba La voz… España.

¿Cómo ves tu futuro próximo?

— Muy movido, explosivo, como un volcán, rojo.

















Publicidad

















También te puede interesar: