Tricky: No es el mejor momento para la música

El inglés Adrian Thaws, mejor conocido como Tricky, traerá su show de trip hop.

El músico y productor está ansioso por pisar México y comentó que está encantando por ver otro ángulo del país y traer su so­nido para presentar Ununiform, su más reciente álbum.

“He estado en México. Estu­ve el año pasado por allá, pero nunca en concierto. Los fans mexicanos son muy apasiona­dos, son gente real. Es difícil tener un mal show, por toda la pasión que se siente”.

Con varias décadas de tra­yectoria, el también productor, adelantó que su show tiene mu­chísima energía.

“Es muy parecido a lo que escuchas en mis álbumes, pero tiene otra energía. Al­gunas cosas que escuchas en vivo, no las escuchas en el dis­co. Es muy diferente a verlo en video. Es energía y como una ceremonia”.

Formar parte de una gene­ración de músicos a los que no les daba miedo alzar la voz le ha ayudado a Tricky a definir su visión de lo que representa su música y el mensaje que puede llevar.

“Es difícil cambiar algo a gran escala con la música. Cla­ro, si fuera Bob Marley o John Lennon y hablara de cualquier tema, y con su nivel de influen­cia, seguro no podría escapar de las consecuencias de lo que diga, pero supongo que uno también puede cambiar una persona a la vez y mantener la esperanza de que realmente se dará ese cambio”.

Afirmó que la percepción de su música varía de acuerdo con cada persona.

“Conocí a un guía en Los Ángeles y me decía que mi música lo ponía nervioso. Otra chica en Chicago me decía que era increíble. Supongo que depende cómo lo perciban las personas a través del tiempo".

"Pudiera toparme con personas que no sientan lo que yo siento y obviamente cambiaría su per­cepción. Pudie­ra haber otras personas que lo amen, así que es difícil decir lo que es mi mú­sica. Creo que es real, pero es difícil decir”.

En la era digital, el británico percibe la industria musical entrelazada fuerte­mente con el dinero.

“Hoy en día es más impor­tante la aceptación en las re­des sociales. Ahora el dinero, los carros y las casas son más importantes que la música misma”.

Compartió que en sus tiem­pos no era tan importante ven­der discos para ser catalogado como un buen artista.

“Creo que no es el mejor momento para la música, pero siempre hay cosas rescatables, aunque sea muy diferente a lo que era antes. Cuando yo ini­cié, el ser famoso era lo último en mi mente, pero ahora pare­ce que todas las nuevas gene­raciones quieren ser famosas, sin saber lo que es la fama. Perder tu privacidad es lo peor que te puede pasar. Todos quie­ren ser vistos o escuchados. Es una cuestión muy extraña”.

Tricky recordó con nostal­gia diversas cuestiones del pasado.

“La música no estaba tan saturada. Cuando un álbum era lanzado, se sentía de una manera distinta, era algo muy importante. Te su­bías al camión, ibas a la tienda y de regreso a casa disfrutabas de la música y apreciabas el arte del booklet. Hoy en día es muy rápido es­cuchar la música en cualquier dis­positivo”.

Video from live session at @Telerama in Paris is up now… https://t.co/yDe1nmaHgd

— Tricky (@KnowleWestboy) January 8, 2018