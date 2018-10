Jared Leto cierra su gira latinoamericana en México

El vocalista de Thirty Seconds To Mars, Jared Leto, realizó algunas entrevistas a su llegada a México, y acudió a una estación de radio para hablar de diversos temas previo a su concierto de este jueves por la noche en la Arena Ciudad de México.

Sin poses de divo y relajado, el actor dijo estar emocionado de estar en México.

"Es mucha presión filmar; es muy tedioso el mundo del cine…me gusta hacer más música", dijo el actor durante su charla en W Radio.

Añadió, "Persiste demasiado corrupción. Cuando los políticos abrazan la corrupción y no sólo que los políticos abracen el dinero…necesitamos regresar al lugar donde pensábamos era comprometerse con la verdad".

Jared Leto arribó el miércoles por la tarde a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en un vuelo procedente de Guatemala.

Durante este jueves compartió una imagen, donde lució una camiseta de la Selección Mexicana.

The Monolith Tour cierra su paso por Latinoamérica este 13 de octubre en el Auditorio Telmex de Guadalajara.

Here we are at the start, LATIN AMERICA!!! You comin or what? 🙏🏼 https://t.co/BX1egHRu9B #MonolithTour pic.twitter.com/5R447mttTd

— JARED LETO (@JaredLeto) September 27, 2018