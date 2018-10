Rebecca de Alba: La filantropía no existe en México

Rebecca de Alba tuvo una breve estancia en Guadalajara, para apoyar el arranque de una iniciativa contra el cáncer de mama.

A lo largo de diez años, la comunicadora ha impulsado varias campañas sociales, en especial con su fundación que apoya a pacientes con cáncer, y exhortó a “desarrollar el músculo de la generosidad”.

“El mexicano por naturaleza es solidario, pero lo vemos solidario solamente en las catástrofes naturales. Cuando hay un llamado así, llega la multitud a ver qué hace falta ante un llamado de emergencia; a veces me dicen: 'el mexicano no es solidario' y sí los somos, pero a veces no sabemos en dónde podemos ayudar, dónde apoyar, no hay esa cultura de altruismo o filantropía en México”.

Agregó, “la filantropía en México, me atrevo a decir y a lo mejor tengo algunos detractores, la filantropía no existe en México, esa es la realidad. Existe el deseo de ayudar, las voluntades y hay mucha gente que se compromete. Estando yo en este sector como voluntaria desde hace 20 años, pero como presidenta de mi fundación hace 10, les digo que los mexicanos somos solidarios, si queremos ayudar, pero a veces no sabemos en dónde”.

La conductora compartió que hay muchas cosas por hacer, pero se requiere la generosidad de la gente.

“No se tiene que tener una fundación para ejercitar el músculo de la generosidad y para hacerlo cada vez más fuerte, se requiere apertura y que seas observador para saber cuánto hace falta”.

“La televisión no es mi vida”

Rebecca de Alba habló sobre la manera de hacer televisión hoy en día, y las propuestas que ha recibido de algunas televisoras.

“La televisión cambió mucho. Me siento tan feliz de venir de la vieja escuela, de esa televisión de contenidos donde también había mucho respeto, porque la manera de dirigirse a los demás era diferente, y la manera de compartir micrófono también".

"Todo era como respeto y había contendido, no estoy criticando la televisión de ahora, porque no soy parte de la tele de ahora. Todo se volvió un reality de alguna manera, ese formato también lo he hecho, porque me ha divertido pero no todo tiene que ser amarillismo”.

Explicó que su proyecto más reciente fue Mexicana Universal, y aún desconoce si regresará como jurado.

“Lo más reciente fue Mexicana Universal y me encantó, porque era un concepto distinto y yo concursé, así que nunca me habían invitado de jurado, solo era espectadora y me la pasé muy bien. No me han hablado para estar nuevamente con TV Azteca, fue la primera vez que hago un proyecto y fueron solo ocho galas, por ahora no tengo contrato con ninguna televisora”.













Palabras de Rebecca de Alba

“Mi caída (Mexicana Universal) fue un error de producción, porque no puso los sellos de ese cuadrado que había ahí, pero aquí estoy. Tengo ángeles que evitan que me lastime. Yo no me quiero morir en un foro o un escenario, ni nada, sino en otro lugar”.

“Soy freelance, sí hay acercamiento de dos televisoras mexicanas: MVS y TV Azteca. Es cuestión de ver los contenidos. Soy comunicadora y me gusta mi trabajo. Televisa me ofreció ser parte de Netas Divinas, pero por otros compromisos de trabajo no pude aceptar”.

“La vida es más amplia que una pantalla de tele, uno tiene vida”.

“Después de 32 años, siempre me gusté el contenido y hacer cosas que valgan la pena. Me gustan los documentales, que hablen de música, personajes y por ahí va el interés de las televisoras para hacer entrevistas”.

“Alguien dijo un día que Adela (Micha) les sacaba la sopa a los entrevistadores, y yo les sacaba el alma, hay estilos diferentes”.

“La televisión no es mi vida, no vivo en ella. Soy reservada e independiente, es un trabajo donde soy una servidora pública”.

