Todo listo para disfrutar a los mejores DJ’s en el Ultra Music Festival México

El Ultra Music Festival México se llevará cabo este 13 y 14 de octubre en el Foro Pegaso, en Toluca, Estado de México, en donde se darán cita algunos de los mejores DJ’s, quienes deleitarán a los asistentes desde las 12:00 horas en ambas fechas.

Los DJ’s se presentarán en varios escenarios, entre las principales actuaciones destacan las de Afrojack, Armin Van Buuren, Axwell A Ingrosso, Galantis, Illenium, Jamie Jones, Luciano, Marshmello, Steve Angello, entre otros.

¡Put your hands up México! El día está muy cerca , like y retweet si ya tienes tus boletos. pic.twitter.com/ZruWH8luZx — Ultra México (@UMFMexico) October 10, 2018







También se podrá disfrutar los sets de Andrew Rayel, Ben Nicky, Markuz Schulz, Cosmic Gate, Matador, principalmente.

Este festival se realiza desde 1999 y lo organizan Russell Faibisch y Alex Omes, el cual ha llegado a latitudes tan diversas como Sudáfrica, Río de Janeiro, Estados Unidos, Tokio, Singapur y México.

De acuerdo con el portal aún hay boletos disponibles, sólo en el tercer nivel, tanto en general como en VIP, los precios están en dos mil 300 y cinco mil pesos, respectivamente.

A través de redes sociales comenzaron a circular los posibles horarios de las presentaciones.

El sábado en el escenario principal se presentará Hajj a las 13:00 horas; a las 14:30 Pelos; a las 15:30 Tom & Collins; a las 17:00 Natia Kate y a partir de las 18:30 Cat Dealers, Illenium, Afrojack, Steve Angelo y Armin Van Buuren.

Un paso más en mi carrera @UltraMexicoCity !! Gracias a todos los que siguen aquí desde hace más de 10 años, gracias por creer en mi, gracias infinitas a cada uno de ustedes! #UltraMexico2018 #alfredbeck #djlife pic.twitter.com/9LZ3vYKTOV — Alfred Beck (@alfredbeck) October 12, 2018

En el Resistance Stage estarán a partir de las 13:00 horas se presentará Tony Díaz, a las 14:00 Mariana Revilla; a las 16 Stephan Bodzin; a las 18:00 Matador; a las 20:00 Luciano; a las 22:00 Seth Troxler y a la medianoche Carl Cox.

En el Trance PSY a partir de las 13:00 horas se presentará Rober Ro; Annoying Drean a las 14:00; Anwar Gorab a las 15:00; Kavalier a las 16:00; Ale Mora a las 17:00; Abraham Ramírez a las 18:00; Bizzard a las19:00; Ekuneli a las 20:00; Ruben de Ronde a las 21:00; Coming soon a las 22:00; Markus Schulz a las 23:00; Ferry Corsten a las 0:00 y Paranormal Attack a la 1:30.

En otro de los escenarios se presentará Vic Rey a las 15:00; Fer Almeida a las 16:00; Kazid a las 17:00; Fortu & Mendoza a las 18:00; Rickber Serrano a las 19:00; Black Land a las 20:00; Loojan a las 21:00; Noxxville a las 22:00; Oskier a las 22:00; Noizekid a las 0:00 y Alfred Beck a la 1:00.

El domingo 14 el escenario principal abrirá a las 13:00 con Gian Varela; a las 14:30 con Jerry Davila; continuarán Zombie Kids, Andrew Rayel, Infected Mushroom, Gud Vibrations, Galantis Marshmellow y Axwell & Ingrosso.

En el Resistance Stage estarán a las 13:00 Marisol Grajales; a las 14:00 Aaron Sevilla; a las 15:00 EM Boss; a las 16:00 Freyre Crisanto; a las 18:00 Hector; a las 20:00 Eats Everything; a las 22:00 Tale of Us y a las 00:00 Jaime Jones.

En el Trance PSY se presentará Suss a las 13:00; Naza a las 14:00; Timecod3 a las 15:00; Lightform a las 16:00; Alejandro Franco a las 17:00; Alpha Force a las 18; Ramiro Puente a las 19:00; Mikankh a las 20:00; después harán sus aparición John 00 Fleming, Ben Nicky, Andrew Rayel, Cosmic Gate y cerrará Infected Mushroom.

Finalmente, en otro de los escenarios estarán David Koon a las 15:00; Nolzilla a las 16:00; Black Mamba a las 17:00; Branch a las 18:00; Rabago a las 19:00; Feli Vega a las 20:00; Tony Diaz a las 21:00; Tadeo Fernández a las 22:00; Lemarroy a las 23:00; Alan Salomón a las 00:00 y Alex Midi a las 01:00.