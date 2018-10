Jared Leto cierra gira en Guadalajara con emotivo mensaje para México

Jared Leto llegó el viernes por la tarde a Guadalajara junto a su banda Thirty Seconds To Mars, y no desaprovechó el tiempo y visitó un lugar de deportes extremos en la ciudad para escalar un muro y así relajarse para el último show de su gira The Monolith Tour en México.



El sábado recibió a casi 100 fans que pagaron hasta trece mil pesos por estar en una charla con Jared y Shannon Leto, además de tomarse la fotografía con los hermanos.

Publimetro platicó con Liliana Osuna y Angélica Pegueros, quienes estuvieron charlando con el vocalista de la banda, y señalaron que Jared se molestó cuando le preguntaron sobre el ex integrante Tomo Miličević.

Casi seis mil personas se dieron cita en el Auditorio Telmex, ubicado en Guadalajara Jalisco, donde la agrupación estadounidense ofreció su últmo concierto de la gira mundial, así lo manifestó Jared Leto durante y después del concierto cuando ya se encontraba en el hotel.

El setlist incluyó 16 temas como Up in the air, Kings and queens, This is war, Love is madness, Rescue me, City of angeles, Remedy, Live like a dream y The Kill; además Walk on water y Closer to the edge, en las que subió a más de 50 personas del público al escenario para cerrar la velada musical, la cual terminó con una cascada de confeti.









Jared Leto sorprendió a los tapatíos por la cercanía e interacción, pues continuamente iba de lado al lado del escenario para saludar cada rincón del inmueble. Contagió el baile, la energía y agradeció continuamente el apoyo de sus fans.

En cuanto a la producción, no tuvo algo que impresionó pero si despliegue de juego de luces y una pantalla gigante al fondo.

Los hermanos Leto lograron prender los ánimos de los asistentes, quienes desde el primer minuto estuvieron de pie bailando a ritmo de Thirty Seconds To Mars.









Mensaje para México

Antes de finalizar el concierto, Jared Leto dijo una palabras muy emotivas para México.

"Solo quiero decir que mi hermano y yo hemos venido a México desde hace 11 años para dar shows; cuánta gente está aquí y nos ve por primera vez? Y cuánta gente nos ha visto antes a esta noche?".

"Sólo queremos decir que… tenemos un mensaje que mostrarles desde Norteamérica, Estados Unidos, es un muy muy difícil en estos momentos para mucha gente, la gran causa es política, seamos claros y quizá como todos en Estados Unidos, nosotros no seremos el país que deje de ayudar a México y a los mexicanos".

"Todos ustedes por su compromiso, su lealtad, por su amistad, por ser buenos vecinos por ser honestos, por ser buenas personas, los amamos, estamos felices de tenerlos tan cerca. De esto trata el respeto, son una gran nación, para mostrar respeto por América, no deberíamos estar construyendo puentes ni muros".

"Gracias , gracias, gracias, alguien quiere subir al escenario para celebrar?", dijo para cerrar el concierto con fuerza, baile y muchos fans arriba del escenario.