Con 20 años de carrera, José Luis Zagar se siente en pleno crecimiento

Después de aquél sold out de José Luis Zagar en el Auditorio Pabellón M el año pasado, con su espectáculo Así es mi vida, tanto el comediante como su público se quedaron con ganas de más. Por esta razón, el regiomontano regresará al mismo escenario este jueves 18 de octubre para presentar un nuevo show, titulado Tal cual.

“Todo lo que imagines que José Luis Zagar pueda hacer esa noche sobre el escenario, lo va a hacer. Voy a contar unas parodias clásicas, otras que saqué el año pasado y unas más que preparé para este año. Es decir, será lo mejor de José Luis Zagar”, dijo en entrevista para Publimetro el comediante con 20 años de carrera.

Algo que ha caracterizado a Zagar en sus espectáculos en vivo es la variedad de contenido que presenta a su público, ya que no se limita únicamente a contar chistes o anécdotas personales a manera de stand up; él va más allá.

“Vamos a tener invitados especiales, como el año pasado que me acompañó Pepe Elizondo del grupo Pesado; José Luis Ayala, del grupo Los Humildes, y Héctor San Marino”, declaró.

Para el regiomontano, un show de comedia tradicional y el stand up no están peleados ni tienen por qué competir; por el contrario, él se encarga de hacer una fusión de ambos en su espectáculo, siempre cuidando la línea de respeto que lo separa del público.

“Dicen que el stand up tiene que ser una experiencia de vida y no puedes contar un chiste en medio de eso. Yo sí, yo rompo con esas cosas. Soy un standupero medio rebelde, porque en medio del stand up cuento chistes y canto, según como vea la reacción del público”, dijo.

Zagar prepara espectáculo para Netflix

Durante la entrevista con Publimetro, Zagar reveló en exclusiva que ya prepara su primer espectáculo para Netflix, plataforma que está dando gran espacio a la comedia.

“El próximo año vamos a hacer ya el especial de José Luis Zagar, ya lo hablamos con Netflix. De hecho, estamos viendo dónde hacerlo y creo que el Auditorio Pabellón M es buena opción, así que si ven anunciada la fecha para marzo o abril, es para eso, grabar para Netflix”, confesó.

Zagar abrirá concierto de Álex Lora con su comedia

Para José Luis Zagar, éste ha sido un año muy positivo en su carrera. Entre las cosas que puede presumir es que abrirá el concierto de El Tri en la Arena Monterrey, el próximo 27 de octubre, donde Álex Lora celebrará 50 años de carrera.

“Su esposa y él me invitaron para que le hiciera un poquito de humor a los rockeros antes de su concierto”.

“Y tengo un programa en Internet que se llama Zagar desde el bar, y Álex Lora me va a acompañar el 24. Me llamó y se invitó”, dijo entre risas.

Zagar en el Auditorio Pabellón M