José José publica impactante audio y aclara su estado de salud

Por medio de sus redes sociales José José publicó un impactante audio en el que aclara su estado de salud y niega los rumores sobre el supuesto secuestro en el que vive.

Y es que diversos medios de comunicación han mencionado que su hija Sarita lo tiene secuestrado, por lo que no ha podido dar la cara a los medios de comunicación. Sin embargo, el intérprete de "El Triste" negó rotundamente dichas afirmaciones y aclaró que se encuentra al cuidado de su hija desde que salió del hospital.

Esto es lo que declaró "El príncipe de la canción"…

"Hola mi familia querida, les habla José José para saludarles para abrazarlos para reportarme con ustedes de que estoy muy bien.

Gracias a Dios con los cuidados de Sarita mi hija aquí en nuestra casa y quería reportarme también con ustedes que he oído versiones de que Sarita me tiene secuestrado y eso no es cierto amigos, Sarita me ha estado cuidando desde que salí del hospital y he ido mejorando poco a poco, subiendo de peso, sintiéndome cada vez mejor.

Estamos muy contentos, estamos todos siguiendo los tratamientos como debe de ser amigos, así que sepan que estoy muy bien en mi casa con Sarita mi hija, con mis médicos, con mis medicinas y con todos mis tratamientos. Gracias por preguntar por mí, les mando un abrazo. Dios los bendiga amigos. José José".

Aquí el audio…

José José Comunicado 2018 — José José (@JoseJoseOficial) October 17, 2018

