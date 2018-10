Deadmu5 se baja del Festival Coordenada

El Festival Coordenada informó este jueves que el artista Deadmau5 canceló su presentación que estaba programada para el 19 de octubre, sin dar mayores detalles, en su lugar estará White Lies.

Zapopan se alista para recibir la quinta edición del festival Coordenada. Las fechas para esta experiencia musical serán el 19 y 20 de octubre en el Parque Trasloma, que volverá a fungir como punto de reunión.

El repertorio de esta edición es el siguiente: Airbag, Aterciopelados, Bunbury, Camilo Séptimo, CHDKF, Cuca, Cypress Hill Django Django, DLD, Dorian, Dr. Krápula, Él Mató a un Policía Motorizado, Enjambre, Fobia, Heavysaurios, IMS, Jet Jaguar, Johnny Clarke, Jumbo, Kase.O.

También Lanza Internacional, LNG/SHT, Los Cafres, Los de Abajo, Lost Acapulco, Love Of Lesbian, Marcela Viejo, Marian Hill, Miranda!, NoMbe, Odisseo, Panteón Rococó, Residente, Rey Pila, Serbia, Siddhartha, Sonido Gallo Negro, St. Vincent, The Boxer Rebellion, The Magic Numbers, The Offspring, The Voidz, Vicentico y Zoé.











Supervisión de los decibeles

Hay preocupación por el tema de los decibeles y lo que podría causar problemas durante el desarrollo del evento de los días 19 y 20 de octubre en Parque Trasloma.

“Hace una semana se inició el montaje para la quinta edición del festival, y ya están listos los dos escenarios principales y los dos alternos.Estamos en contacto directo con las autoridades, es un festival y el sonido va a viajar y se disipará. El ayuntamiento (Zapopan) estará presente y esperemos que no entremos en ningún tema delicado para nadie”, señaló Agustín Silva promotor de Ocesa Jalisco.

En el tema de una posible cancelación agregó: “Esperemos que no suceda, no eso no dependerá de mi, ahí vamos de la mano de las autoridades. Lo que tratamos es de dar un festival de calidad, causar los menores problemas, y aún no sabemos si será el último en Parque Trasloma”.

