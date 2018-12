Estas son las 10 series de Netflix más 'maratoneadas' del 2018

Con el cierre de año, también llegan los números y posiciones de las plataformas digitales, en tal sentido, el servicio de streaming líder en contenidos originales, Netflix, ha revelado la lista de las diez series más vistas este año por sus usuarios, estas son las diez posiciones:

10. Sexta temporada de Orange is the New Black: Protagonizada por Taylor Schilling, Natasha Lyonne, Uzo Aduba, Danielle Brooks, Jackie Cruz, Laura Gómez y una decena de talentosas mujeres, la serie presentó durante esta temporada muchos personajes nuevos.

9. Primera temporada de Insatiable: Protagonizada por Dallas Roberts, Debby Ryan, Christopher Gorham y Sarah Colonna, la poderosa historia de una chica que pierde peso y logra vengarse de quienes abusaron de ella.

8. Segunda temporada de Anne with an E: La serie canadiense que adquirió Netflix y que se ha vuelto todo un suceso. Narra la historia de una pequeña niña que llega a un hogar del siglo XIX para cambiarlo todo.

7. Primera temporada de The Haunting of Hill House: La historia de una atormentada familia que vivió en una casa donde la maldición recayó en todos y cada uno de sus miembros.

6. Primera temporada de Fastest Car: Es un reality show que muestra exóticos autos y su ensamblaje y que se volvió todo un fenómeno de audiencia este año.

5. Primera temporada de Bodyguard: Con el recordado Rob Stark, de Game of Thrones, es una historia de romance y acción que te hará suspirar y sudar con sus escenas.

4. Primera temporada de Last chance U: INDY: Es una serie documental de seis episodios que batió todos los pronósticos, narrando la historia del equipo de fútbol de la East Mississippi Community College

3. Segunda temporada de 13 Reasons why: Los eventos después de la muerte de Hanna Baker causaron sensación en la plataforma web esta vez desde un juicio que lo cambió todo.

2. Making a murderer: Part 2: La historia del hombre que cumplió 18 años de condena por un crimen que no cometió siguió arrasando en vistas en su segunda parte.

1. Primera temporada de On my block: Protagonizada por Sierra Capri, Jason Genao, Brett Gray, Diego Tinoco, Jessica Marie Garcia y Ronni Hawk.. La diversidad de sus historias fue alabada por la crítica ay el público la amó.

