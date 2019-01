Captan a Kim Kardashian y Kanye West muy románticos

No cabe duda que Kim Kardashian y Kanye West aprovechan cualquier momento o situación para dejarnos claros lo mucho que se sienten atraídos el uno por el otro y así lo han hecho saber en su más reciente aparición pública, cuando los paparazzis los captaron muy acaramelados en un momento de privacidad.

El cantante de 41 años y su esposa de 38 años, fueron vistos besándose, riéndose y manteniéndose muy cerca, el uno del otro, desde un balcón la tarde de este viernes en la localidad de Miami, Florida. Justo en esta zona fue que Kanye le compró a Kim un condominio valorado nada más y nada menos que en 14 millones de dólares, sin duda una regalo nada despreciable.

Kim & Kanye at the Faena House condo in Miami Beach, FL on January 4, 2019. pic.twitter.com/M6RovCe7sW

Mientras los tórtolos siguen celebrando su amor y su nueva adquisición, ya fue anunciado que ambos esperan la llegada de su cuarto hijo, el segundo que será concebida gracias al método del vientre en alquiler. Por lo pronto no se sabe la fecha de llegada del nuevo integrante, pero se espera que sea durante el primer trimestre de 2019 para así completar la familia de seis miembros.

Kim Kardashian plants a kiss on Kanye West at the $14m Miami condo he bought her https://t.co/2nr8TEr2GP pic.twitter.com/xQu1gfEohA

— FirstPressNG (@firstpressNg) January 4, 2019