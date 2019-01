Christian Ramos afirma que Odín Dupeyron dirige hasta con la mirada

Christian Ramos ha logrado una continuidad en su carrera, y a sus proyectos de cine y televisión se suma el teatro, con el cual arranca el 2019.

El actor tapatío participa en la obra Los vecinos de arriba, que es adaptada y dirigida por Odín Dupeyron, quien también actúa junto a Luz María Zetina y Andrea Noli, que tendrá su única función el próximo 12 de enero en la Ciudad de México, para luego hacer funciones en algunas ciudades en la República Mexicana.

Tras casi cuatro semanas de ensayo, Christian Ramos en entrevista con Publimetro, señaló que Odín Dupeyron es una persona que cuida cada uno de los detalles en sus proyectos.

“Es una joya, y escogió un elenco en el que somos un lienzo en blanco donde nos dejamos dirigir a completa disposición y confiamos a ciegas en él. Sí es muy perfeccionista, sí son reales los rumores de que te dirige hasta con la mirada, todo es muy marcado y te satura de información; al final, su dirección es tan generosa y amorosa que lo disfrutas, porque todos estamos en la misma sinergia. No hubo un solo ensayo en que no me doliera el estómago de la risa”.

El actor señaló que Los vecinos arriba es su primera vez en varios temas.

“Es mi primera presentación en el Auditorio Nacional, y eso es un gran sueño. Ha sido un gozo, que me ha hecho un actor distinto en un género que era completamente desconocido, porque también le huía mucho a la comedia, pero me encontré un género que arropa, y que hay que respetarlo”.

Christian Ramos hace el papel de Salvador, que es la pareja de la actriz Andrea Noli.

“Hago el papel de un vecino de arriba. Yo soy bombero y ella es psicóloga, y los vecinos de abajo, que son Luz María Zetina y Odín nos invitan a cenar porque nos dirán que están hartos de que nosotros hagamos tanto ruido cuando tenemos sexo [risas]”.

El también conductor que tiene dos cintas por estrenar este año: Angels Inc y Rencor tatuado, está emocionado de presentar la obra de teatro en México.

“Lo increíble es que vamos al interior de la República, por ahora hay 12 fechas confirmadas. Todavía no sabemos todas las ciudades exactas pero son Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Puebla y algunas otras. Hay posibilidades de hacer mas funciones en la Ciudad de México”.



Los vecinos de arriba

La obra muestra la historia de dos matrimonios que viven en el mismo edificio y practican dos estilos de pareja diametralmente opuestos. El autor catalán Cesc Gay ironiza la agonía del matrimonio tradicional y con una comedia inteligente, habla sobre el amor, el sexo y las apariencias

Estreno

12 de enero de 2019, a las 20:00 horas en el Auditorio Nacional. Ya tienen doce fechas por el país, que incluye Guadalajara y Monterrey.

