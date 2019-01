Gwyneth Paltrow hace una 'limpia' con su nuevo libro

Gwyneth Paltrow ha diversificado su profesión, y por tal motivo se ha alejado -un poco- de la pantallas. Por ahora, disfruta el éxito de su propia empresa Goop, que promociona productos wellness o estilo de vida por internet.

La actriz estadounidense tiene pocos proyectos en cine y televisión, pero este año está lista para el estreno de Avengers: Endgame y la serie The Politician.

Por ahora, la ganadora del Óscar enfoca su energía en el sitio de estilo de vida moderno, en el que comparte recetas, rutinas de ejercicio como la yoga.

Este 8 de enero lanzó su nuevo libro titulado The Clean Plate: Eat, Reset, Heal, el quinto en su carrera, y la propia actriz y activista compartió un poco de su filosofía de vida.





Publicidad





“Para mi este libro es como una carta de amor para tener una alimentación limpia, completa con recetas, planes de comidas y productos que son recomendados por expertos en nutrición y médicos”.

Al cuestionarle, que es más barato comer alimentos chatarra que saludables respondió: “El mundo está creado para consumir, y depende de nosotros que llevamos a nuestro cuerpo. En mis libros comparto lo que he aprendido y adaptado para tener una mejor calidad de vida.

"Me gusta comer bien, practico yoga religiosamente desde hace dos décadas. Todo empezó cuando diagnosticaron de cáncer de garganta a mi padre, y a partir de ese momento puse atención en la forma de vivir y alimentarnos. Siempre le digo a la gente: ¿Crees que la comida no puede afectar tu salud?”.

Gwyneth Paltrow trata de ofrecer recetas prácticas y rápidas, aunque reconoció que no es fácil porque los ingredientes naturales tienen una gran competencia con los procesados.

“Hay recetas para preparar en menos de 30 minutos, pero también hay recetas para veganos. El libro ofrece otras opciones en sopas, ensaladas, platos, rollos, bebidas, bocadillos y una sección con alimentos".

La ex pareja de Chris Martin vocalista de Coldplay añadió que no está peleada con la comida “comercial”.

"Me gustan las ensaladas, y aunque parezca raro como papas fritas, espagueti y albóndigas. Me gustan alimentos que me llenen, el punto es utilizar sustitutos que no dañen el cuerpo”.

Gwyneth, con 46 años, se ha establecido como actriz, autora, productora y empresaria, y afirmó que vive feliz con su esposo e hijos; además, afirmó que no es una escritora, sino una persona que gusta de mejorar la vida de los demás.

“He decidido aportar algo para mejorar nuestra calidad de vida. Sería muy fácil aprovechar lo que te da la fama. Me he rodeado de expertos que han logrado sembrar una semilla para un cambio y una evolución”.

Libros

2011. My Father's Daughter y Notes From My Kitchen Table

2013. It's All Good

2016. It's All Easy: Delicious Weekday Recipes for the Suer. Busy Home Cook

2019. The Clean Plate: Eat, Reset, Heal







Publicidad







TE RECOMENDAMOS: