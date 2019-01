Mariana Garza y Pablo Perroni confirman su divorcio y bisexualidad del actor

Luego de que esta semana una revista de espectáculos asegurara que Mariana Garza y Pablo Perroni estaban separados debido a que la cantante de Timbiriche descubrió que su esposo es bisexual, la propia pareja habló ante los medios de comunicación para aclarar la situación.

La tarde del miércoles, Garza y Perroni dieron a conocer en una rueda de prensa que tras 12 años de matrimonio, se encontraban en proceso de divorcio.

En cuanto a los motivos de la separación, los actores afirmaron que tomaron la decisión debido a que su relación se desgastó y que el tiempo fue el responsable que de su amor se transformara; sin embargo, revelaron, mantendrán su relación como socios, amigos y padres de la pequeña María, de 10 años, quien, dijeron, ya sabe sobre la separación e incluso acude a terapia para sobrellevar el trago amargo.

Respecto a la supuesta bisexualidad de Pablo Perroni, quien es primo de la también actriz y cantante Maite Perroni, el actor de teatro y televisión dijo: “Yo soy un ser humano que me enamoro de otro ser humano. Me he enamorado de un hombre y me he enamorado de una mujer. Y me puedo volver a enamorar de una mujer o me puedo volver a enamorar de un hombre. Estamos en 2019”.

Y siguió: “Que estemos especulando, que estemos apuntando dedos a estas alturas me parece muy triste porque hoy en día está comprobado [que] la gente se enamora de la persona, de lo que es, de lo que representa”, agregó el actor de La candidata (2016), Yo no creo en los hombres (2014 ) y Quiero amarte (2013).

Por su parte, Mariana dejó claro que la relación entre ambos terminó en buenos términos y que ella, contrario a lo que aseguró la revista, estaba enterada desde un principio de las preferencias sexuales su ex pareja.

“Nosotros no consideramos que eso manche la imagen y no debe manchar la vida de nadie. Cada quien es libre. Sean libres todos, soberanos, sean responsables y amen, eso es lo que estamos haciendo nosotros”, explicó Garza.

“Es una decisión que nosotros tomamos, libremente amarnos y en el momento en que libremente dejamos de hacerlo responsablemente estamos decidiendo como pareja y no vamos a continuar. Eso es todo”, concluyó la actriz.

TE RECOMENDAMOS: