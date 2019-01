Fato afirma que el reguetón no los perjudica, sino los beneficia

Fato, cantante y compositor, quien forma parte de la Sociedad de Autores y Compositores de México, señaló que la música tiene ciclos, por eso no cree que el reguetón tenga larga vida, pero se mantiene por las grandes empresas que lo apoyan.

“Tristemente no se puede hacer nada, porque está apoyado por empresas importantes. No estoy en desacuerdo en los géneros, pero sí tengo problemas en el lenguaje que se utiliza, es difícil que se pueda erradicar. No estoy en desacuerdo con la música y la música colombiana me fascina; además, el trap es una fusión de urbano con americana y africana".

Añadió, "en el caso del reguetón vino a desbancar -incluso- hasta las mismas bandas que antes estaban saturando el mercado. Creo que el reguetón es un género bello como música, que si les das espacio, oxigenación a la producción para que no sea tan métrica, pues no te aburre; al final, lo que cansa son las letras que son todo sexo, hasta las mamás de las niñas la apoyan, eso es un mal del humano”.

Sobre los contenidos de los temas, reveló que su tarea es dignificar a la mujer.

“En la banda también hay canciones que ofenden a la mujer, misóginas que en el pop difícil lo vas a encontrar y en la balada no lo vas a encontrar nunca… ¡es la verdad! Por ejemplo, en la música ranchera o mis temas, jamás culpo a la mujer de nada, si hablo del dolor que habla del desamor, pero siempre dignificando al mismo dolor, por ende a la mujer”.

Enfatizó que el reguetón cumplirá su ciclo, y su fuerza beneficia a los profesionales de la música.

“Hay buenos reguetoneros, hay otros que son muy parecidos o todos clonados, pero se va a acabar, aunque digan que no, tarde que temprano se acabará, porque hay ciclos para la música. En los ochentas hubo grandiosos cantautores que hoy están volviendo, porque contrario a lo que muchos piensan, este tipo de ofertas musicales (reguetón) vienen a beneficiar a los que amamos la música; así que contrario a que nos perjudiquen, no están ayudando, y eso hay que aplaudirlo”.

Lo que viene

Fato está trabajando para los nuevos discos de Pepe Aguilar, Alejandro Fernández y Emmanuel.

TE RECOMENDAMOS: