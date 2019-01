Fato, de la música a la moda

Fato, cantante y compositor de temas como Por mujeres como tú, Terrenal y Ya no vives en mi, éxitos en Pepe Aguilar, Julión Álvarez y Yuri presentó su línea de jeans para mujeres y niñas dentro de Intermoda, que se celebrará hasta el 18 de enero en Guadalajara.

“Soy una gente de riesgos, me gusta hacer cosas. Tengo un marca de botas, uno estudios de grabación pero siempre he sido fan de la moda, porque me gusta. Cuando Guillermo Tallavas, mi compadre, me platicó del proyecto hace dos año sobre una marca de ropa para la mujer, me interesó.

"Yo le canto a la mujer, dignifico a la mujer con mis canciones, y él me hizo una propuesta física con los detalles de los botones, con acabados que tienen notas musicales y me gustó el proyecto. Nos ha ido muy bien, pero a la marca Fato Jeans le va ir mucho mejor; además, vamos a lanzar para hombres, con un estilo muy italiano para este año”, dijo Fato durante la presentación de la marca en Expo Guadalajara.

Ganador ocho veces consecutivas el premio de autores de Estados Unidos, BMI, además de un Grammy, el cantante es un gran seguidor de la moda.

“Me gusta la moda, es importante dar una imagen en un escenario, a veces me encuentras con botas industriales [risas]. Soy amante de la moda en la mujer, me gusta que una mujer lleve unos lindos jeans”.





Hecho en México

Fato ha logrado una carrera como compositor y productor, y busca a través de su marca de ropa que está hecha en México, poder llegar a otros mercados.

"Así como cuando hago canciones, me gusta cuidar todos los detalles. Una nueva aventura inicio, y tenemos mucho cuidado al diseñarlos, y tenemos un equipo importante de creadores".

