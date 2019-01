Jason Reitman dirigirá secuela de Ghostbusters para 2020

Ivan Reitman entrega la estafeta de la saga de Ghostbusters a su hijo. El cuatro veces nominado al Oscar Jason Reitman dirigirá una nueva entrega de la saga para el estudio Sony Pictures, que se estrenará a mediados de 2020. Reitman tuiteó el martes por la noche que “finalmente tengo las llaves del auto”.

Finally got the keys to the car. #GB20 https://t.co/T1Np2lRQl1

— Jason Reitman (@JasonReitman) January 16, 2019