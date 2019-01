Qué fue de Paulo Quevedo de Kairo y Tierra Cero

Tras pasar 17 años fuera de México, el actor y cantante Paulo Quevedo regresó al país con las ganas de volver a cantar.

Luego de participar en la segunda temporada de La Piloto, el intérprete reveló a Publimetro sus intenciones por regresar a la música.

“Hace poco tuve una reunión con los otros integrantes de Tierra Cero y no hemos definido aún nada. Érik Elías dice que si no puede que yo me meta por él, pero no, a Érik lo quieren, yo fui de la primera generación, no creo que me quieran ver", señaló.

Y sobre un posible reencuentro con Kairo señaló: “Sería genial, pero por el simple gusto de hacer lo que otros grupos de los 90 están haciendo, momentos para complacer al público, por el hecho de amar la música y por considerarme cantante antes que actor. No creo que Gabriel Soto se anime ni Roberto Assad, ya los veo muy comprometidos en su rollo, pero si ellos se animan, yo feliz de la vida”.

Lejos de México, el actor de 44 años dejó de lado su carrera musical para dedicarse de lleno a la actuación. "No dejé de trabajar, estuve en otros lugares como Colombia, Venezuela, Perú, Brasil, fue bueno, aprendí otras cosas, me fue muy bien, pero me quedé con la jiribilla de cantar otra vez", dijo Paulo.

