MVS busca revolucionar la televisión abierta en México

A partir del día de hoy, 21 de enero, Grupo MVS entra por primera vez en 51 años de historia a la televisión abierta en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y Monterrey con el nuevo canal MVS TV, que propone producciones propias con personalidades reconocidas del ámbito como Fernando del Solar, Raquel Bigorra, Michelle Vieth, Carlos Trillo, Antonio Aguirre, Claudio Rodríguez y Sarah Bustani.

A través de la frecuencia 6.4 digital, MVS TV realza su concepto con el lema "Nos vemos contigo", una propuesta de programación diseñada para construir audiencia en televisión abierta, y para ofrecer al público una opción de entretenimiento e información con nuevos contenidos de noticias, deportes, música, variedades, concursos, sets de opinión, cine, series, entre otros.

Además, MVS TV presentará transmisiones especiales como el Concierto EXA y el evento de música regional mexicana El Macro de la Mejor 92.5 FM.

"Este formato de entretenimiento con información está muy lejano a lo que veíamos en otras propuestas. Se trata de una nueva forma de considerar a la audiencia y ofrecerle nuevos contenidos, con talentos reconocidos que estaremos día a día al pie del cañón para darles lo mejor en la televisión”, reveló en una entrevista a Publimetro la conductora cubana Raquel Bigorra, quien se integra al canal con la dirección del programa Tu Casa TV, en Directo.

La presentadora de 44 años, que compartirá conducción junto a Patricio Cabezut, Michelle Vieth, Antonio Aguirre y Carlos Trillo, afirmó que el canal tiene una producción increíble, buenas propuestas y el elenco perfecto para sobresalir.

"Estoy convencida que Tu Casa TV y todos los programas que ahora tiene MVS TV son las mejores propuestas de televisión. Cuando me hablaban de programas de revista me parecían todos los mismos, pero el que yo conduzco tiene un formato diferente, está ligado a las noticias y también tiene su revista. Desde que me hablaron para el proyecto me dijeron que iban a tener reporteros por toda la ciudad y hoy estuvimos ensayando, así que vamos a tener enlaces en vivo y no solamente de lo que está pasando en la parte social o política, si hay una conferencia de prensa en espectáculos allí estaremos, hay mucho que podemos hacer totalmente en vivo. MVS hizo un gran equipo, tiene una muy buena inversión y estamos seguros que la audiencia lo notará”, adelantó.

MVS TV fortalece sus producciones con las incorporaciones de conductores de la talla y experiencia de Fernando del Solar, Michelle Vieth, Carlos Trillo, Antonio Aguirre, Claudio Rodríguez y Sarah Bustani, así como la permanencia de otros como Fernanda Tapia, Luis Cárdenas, Gabriela Calzada, José Cardenas, Mónica Noguera, Vielka Valenzuela, Carlos Albert, Gerardo Velázquez de León, Elba Jiménez, entre otros; por lo que para Bigorra es un gran sueño cumplido.

"Creo que los talentos que ya estaban se sienten muy felices de hacer este cambio a televisión abierta y para los que nos incorporamos, este cambio a la televisión abierta es un sueño cumplido. Nos sentimos realmente felices y eso se nota en cada producción. Hay muy buena armonía y buen ambiente porque también los jefes son así. Son muy buenos, son de aquellos que te permiten proponer, ver, buscar. Son muy abiertos y eso se nota”.

“Libertad, pasión y entretenimiento”

El productor de MVS, Eduardo Marrón indicó en conferencia de prensa que el nuevo canal dará al talento la confianza y libertad para ofrecer una alternativa más al abanico de programas de otras televisoras.

“Mi filosofía es dejar ser, por lo que la confianza, el respeto y la libertad la tendrán todos los conductores y el talento que intervenga en las emisiones, así como una puntual atención de técnicos, staff, maquillistas, vestuario, iluminación y especialistas en los que se apoyará el elenco. Vamos por nuestro propio público, vamos por un espacio entretenido, divertido e informativo”.

Por su parte, el presentador Patricio Cabezut afirmó que los pilares del nuevo canal serán “libertad, pasión y entretenimiento”, pues, “lo más importantes para nosotros es satisfacer a la audiencia”.

¿Dónde verlo?

MVS TV puede sintonizarse a través del canal 6.4 digital, sumándose a sus transmisiones las ciudades de Monterrey (12.4) y en Reynosa, Tampico, Ciudad Victoria y Nuevo Laredo, Tamaulipas (6.4). Propiamente abrirá su señal en Guadalajara y Puebla.

PIE DE FOTO: Raquel Bigorra comenzó su carrera como conductora en Televisa para después integrarse a TV Azteca. Ahora vuelve a la televisión con MVS TV. |Cortesía

Nuevos programas de MVS TV

MVS Noticias con Luis Cárdenas

Noticiero de transmisión simultánea para televisión y radio. De lunes a viertes de 6:00 a 10:00 horas. Bajo la conducción del comunicador y periodista Luis Cárdenas, con más de 15 años de experiencia.

Tu Casa TV, en Directo

Revista matutina con una propuesta innovadora del género. Dinámico, interactivo, con enlaces en vivo desde distintos puntos de la Ciudad de México. De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas. Conducido por Raquel Bigorra, Patricio Cabezut, Michelle Vieth, Antonio Aguirre y Carlos Trillo.

Ganalana

Programa de concursos que se transmite en vivo, en el que Yuliana Peniche e Íkaro Aton interactúan con el público para regalarle premios en efectivo a través de distintas dinámicas. Martes a partir de las 18:00 horas.

Bla, Bla, Show

Emisión noticiosa de espectáculos y entretenimiento con información nacional e internacional de primera mano. Bajo la conducción de Mónica Noguera, Fernando del Solar, Claudio Rodríguez, Sarah Bustani y Vielka Valenzuela. De lunes a viernes de 19:00 a 20:00 horas.

Almohadazo, el Noti

Fernanda Tapia presenta la nueva etapa de Almohadazo el Noti, identificado como el programa de culto de la televisión restringida, con 10 años al aire. De lunes a viernes de 20:00 a 21:30 horas.

Score Final

El primer noticiario deportivo de televisión en México con identidad original. A lo largo de 30 años al aire, la emisión conserva su trabajo periodístico. Elba Jiménez conduce la emisión junto a Daniel López Cesarín. Lunes a viernes 23:30 horas y domingos 20:00 horas.

Reacción en Cadena

Programa de análisis, debate e información sobre futbol nacional e internacional, encabezado por Carlos Albert, Gerardo Velázquez de León y Enrique Beas. De lunes a viernes a las 22:30 horas.

