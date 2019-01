¿Qué pasa cuando se enfrentan Mirreyes vs Godínez?

La película Mirreyes vs Godínez está lista para su estreno en México. El filme que apuesta por una comedia, sin pretender ser clasista, enfrentará a dos tribus urbanas (mirreyes y godínez), que son grupos sociales compuestos por individuos que comparten diversos aspectos, como ser su origen, sus tradiciones y hábitos dentro de una ciudad.

El largometraje producido por Francisco González Compeán con el guión de María Hinojosa y la dirección de Chava Cartas, tiene un elenco integrado por una nueva generación de actores, como Regina Blandón, Daniel Tovar, Pablo Lyle, Diana Bovio, Alejandro de Marino, Christian Vázquez, Gloria Stalina y Roberto Aguirre.

Pablo Lyle hace el papel de Santi Kuri que lidera a los mirreyes, y compartió cómo fue hacer esta comedia que será distribuida por Videocine.

“Es una cinta llena de mensajes, donde se muestra que el trabajo en equipo es mejor que juzgar al prójimo, más en una época en que el divisionismo reina en México. Creo que los actores tenemos un 50% de mirreyes y otro 50% de godínez. Soy de los que llevo mi comida en tupper a trabajar [risas].

"Disfruté la cinta, en el sentido que pone a la mujer encontrando sola su lugar en la sociedad, que de pronto es un tanto machista. Hablamos de una historia que tiene contenidos que van desde la comedia, el drama y el romance. Espero que la gente se divierta la mitad de lo que nos divertimos en el set, se la van a pasar cabrón”.

El enfrentamiento entre mirreyes y godínez es el vínculo que los une durante el filme, y para la actriz Regina Blandón (Michelle Kuri) hay muchos estereotipos que se dejan atrás.

“Hablamos de una misma generación de chavos que no importa de dónde vengan, todos tienen problemas y quieren salir adelante, sobre todo en una época que a todos nos ha tocado muy diferente, muy radical con muchos problemas. Expone a dos bandas de amigos trabajadores que tiene que salir adelante, es muy empática y permite abrir los ojos y decir que nada está mal.

"Esta imagen de poner a la mujer que debe vestirse de cierta forma o hacer ciertas cosas, o en el caso de mi personaje Michelle que le dicen. 'tú no puedes trabajar porque eres la niña o no eres capaz de', tiene muchos mensajes que si bien no son el hilo conductor, la gente puede verse reflejada en mucho de los personajes. El cine y lo que hacemos es un reflejo de lo que estamos viviendo, de cómo vemos a las diferentes personas. Nadie es perfecto en lo que hace, y de repente uno la riega, y lo bonito es que en estos personajes, nadie es bueno ni malo”.

La actriz mexicana está a favor de integrar a standuperos o youtubers al cine.

Diana Bovio expuso que tuvieron una gran libertad durante el rodaje, gracias al director Chava Cartas.

“Chava es un director que te da mucha libertad, pues trabaja de manera orgánica, que nos dio muchos momentos para descubrir la historia. La comedia es un género de los más complicados porque tiene que ser muy verdadera para que te dé risa y se sienta genuina. Para mi la comedia comienza con buenos actores pero también con una muy buena química y una decisión de explorar y de compartir cosa, porque si uno se cierra no hay un buen resultado”.

Añadió, “me llevo este sentimiento de que arriesgar siempre está bien, con Nancy me arriesgué a ser algo que no había hecho, pero que en cine me daba miedo, pero me permitieron explorar y alcanzar un buen resultado”.

Mirreyes vs Godínez, es una historia ligera que expone cómo ve la sociedad a estos dos grupos que suelen enfrentarse día a día, y suelen ser protagonistas de chistes, memes y etiquetas. En la cinta hace una aparición especial Roberto Palazuelos, un verdadero mirrey mexicano.

“A Palazuelos lo conozco desde hace mucho tiempo es un tipazo que yo quiero mucho, es un gran tipo poca gente tiene el gusto de conocerlo a él en persona, no es un personaje como lo ven es el el , aporta mucho a la película, ilustra bastante la historia”, señaló Pablo Lyle.

En la balanza

Mirrey: Es un sujeto egocéntrico y de escasa conciencia social, que vive en una situación de eterno verano.

Godín: Es un término utilizado para referirse a los oficinistas que habitualmente trabajan de 9:00 a 18:00. También se usa para referirse a una persona asalariada, incluyendo burócratas.

Conoce la historia

Genaro Rodríguez es un joven godín que ha dedicado su vida a trabajar en Zapaterías Kuri y a aprender de su jefe Don Francisco Kuri, a quien estima y admira mucho.

Don Francisco sabe que su propio hijo Santiago, un mirrey quizá demasiado consentido, pero con un gran corazón, no tiene el más mínimo interés por la empresa.

El trabajo impecable de Genaro hace que Don Francisco le otorgue un poder importante sobre la compañía.

En sus palabras

“Es una comedia de ensamble, no tanto de romance, pero pocas veces se ven a ocho personas que tienen un papel importantes y se necesitan a todos para lograr el objetivo final”. Regina Blandón, actriz

Estreno

25 de enero llegará a las pantallas mexicanas, con una clasificación B15.

