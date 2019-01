Sofi Tukker está listo para su gira por México

Desde su creación, Sofi Tukker se ha convertido en una de los proyectos más importantes de la música electrónica, tanto así que México se ha vuelto el segundo país con más escuchas del dúo integrado por Sophie Hawley y Tucker Halpern en las plataformas de streaming.

Ahora, los originarios de Nueva York realizarán una mini gira denominada La Gira Mexicana para promocionar su más reciente LP, Treehouse.

Sophie Hawley-Weld y Tucker Halpern charlaron con Publimetro acerca de esta nueva visita al país.

El tour por México ya está cerca, visitarán Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, ¿cuáles son sus expectativas?

Sophie: Honestamente México es uno de nuestros lugares favoritos para tocar en todo el mundo, cada vez que vamos recuerdo mucho la última vez que estuvimos ahí, recuerdo haber llorado por toda la energía que sentí, realmente disfrutamos mucho nuestra estadía. ¡Tenemos expectativas muy altas!

Hace un par de años tocamos en el Corona Capital, fue uno de nuestros primeros grandes festivales, y también el año pasado nos presentamos en Ciudad de México.

¿Cómo se mantienen creativos en esta fuerte competencia musical?

Tucker: Solo hacemos música que nos gusta, queremos oír y que podamos bailar, además, no hay ni siquiera un sentimiento de competencia en el género, siempre tratamos de trabajar con nuevos artistas, es más una comunidad que nos ayudamos mutuamente. Realmente creamos lo que queremos escuchar, estamos inspirados en cosas muy random pero no tratamos de seguir ni imitar ninguna corriente musical, intentamos mantenernos frescos pero no repetir lo ya existente.

¿Qué fue lo más difícil de incluir en Treehouse?

Tucker: Creo que solo fue agrupar algunas canciones que inicialmente iban a ser un EP pero decidimos contar una pequeña historia a través de 10 canciones, el nombre Treehouse surgió por que utilizamos como metáfora una casa del árbol donde tu eres tu propio jefe, tienes tus propias reglas, puedes ser tu mismo sin que te juzquen, te puedes volver a sentir como un niño, así que buscábamos darle esa sensación al álbum.

¿Como viven los shows en vivo y en general los tours? ¿Esto es algún tipo de inspiración para la banda o para su música?

Sophie: Si, no solo por la energía que experimentamos alrededor del mundo, también la forma en como baila la gente alrededor del mundo, esto incorpora nuevos pensamientos a nosotros todo el tiempo ayudándonos a mantenernos al día.

Su música ha alcanzado lugares inimaginables en todo el mundo

Tucker: Creo que cualquier lugar es genial, la industria musical actual, el streaming y toda la nueva tecnología ha cambiado mucho la forma como se maneja esto, ahora cualquier persona de cualquier parte del mundo puede conocer tu música con unos cuantos clicks, sería genial tener oportunidad llegara al cine, la televisión o algo así. No nos gustaría que nuestra música se utilice para fines con los que no estamos de acuerdo.





¿Qué experiencias les dejó el 2018?

Sophie: Vamos a iniciar un nuevo capítulo en Sofi Tukker, vamos a estar lanzando música y visuales que nos hacen sentir en un nuevo nivel, mas profesional y nos llena mas. En 2018 nos fue muy bien, conocimos lugares hermosos que nunca creímos ir, conocimos gente genial, fue un buen año.

¿Qué nos pueden decir a cerca de los shows en México ?

Sophie: Habrá mucha energía, mucha interacción con la gente, amamos dar shows. Así que ahora que volvemos a México estamos muy agradecidos y vamos a dar mucha energía a la gente como obsequio.

¿Algún mensaje para sus fans?

Tucker: Estamos muy emocionados de empezar el año con ustedes, esperen un show genial, y esperamos que tengan un genial 2019.

Guadalajara. 24 de enero, C3 Stage.

Ciudad de México. 25 de enero, El Plaza Condesa.

Monterrey. 26 de enero. Cinema Río 70.

