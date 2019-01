Yalitza Aparicio comparte portada de Vanity Fair con estrellas de Hollywood

Los éxitos para la mexicana Yalitza Aparicio siguen llegando. Luego de protagonizar la aclamada cinta Roma, de Alfonso Cuarón, y nominada como Mejor Actriz en los Premios Óscar, posó junto a otras diez figuras de Hollywood, frente a la cámara del tres veces ganador del premio de la Academia, Emmanuel “Chivo” Lubezki, para la portada de la revista Vanity Fair en su 25 aniversario.

Para esta edición de la publicación, la actriz fue retratada junto a otras jóvenes estrellas de la industria del cine en una sorprendente sesión de fotografía en movimiento. Esto para la edición especial de la revista en la que conmemora “Un año histórico ¡11 grandes estrellas!” en donde eligió a los que se consideran las jóvenes eminencias del cine.

En la portada aparecen Elizabeth Debick, Rami Malek, Chadwick Boseman, Saoirse Ronan, Nocholas Hoult, Tessa Thompson, John David Washington, Henry Golding, Regina King, Timothée Chalamet y Yalitza Aparicio, cuyas interpretaciones en grandiosas cintas los han posicionado como las ‘estrellas del futuro’ de Hollywood.

The 25th Vanity Fair Hollywood Issue is here. V.F. teamed up with three-time Academy Award–winning cinematographer Emmanuel “Chivo” Lubezki to capture, in eloquent motion, the Hollywood of today and tomorrow #VFHollywood https://t.co/pEz6DP8y06 pic.twitter.com/03MpkzHIZ9

Reconocen el trabajo de Yalitza Aparicio

La sesión fotográfica de esta edición fue realizada por el cineasta Emmanuel “Chivo” Lubezki, con la intención de enmarcar los grandes cambios actuales en la industria del cine.

“Es una época de enormes cambios en la industria del cine. Cada artista tiene una historia única de Hollywood que dice mucho sobre dónde ha estado el negocio y hacia dónde se dirige”, dijo.

“It has been a source of pride and hope for many people to see someone that looks like me—an indigenous person—starring in an Oscar-winning director’s film,” says Roma star Yalitza Aparicio. #VFHollywood https://t.co/pEz6DP8y06 pic.twitter.com/ulfzIdn9YD

— VANITY FAIR (@VanityFair) January 24, 2019