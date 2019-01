Irán Castillo hablaría de su secuestro sobre un escenario

Irán Castillo, es una actriz y cantante que comenzó muy niña haciendo papeles en la televisión mexicana, en específico para Televisa.

Durante su carrera realizo trabajos en Agujetas de color de rosa, Soñadoras, Preciosa, Confidente de secundaria, entre otras. En 1997 también se dio a conocer como cantante, con la canción Yo por él.

En cine se destacó por su participación en El tigre de Santa Julia, película con la que ganó el premio a mejor actriz en la entrega de Premios Heraldo 2003.

Fue nominada en 2011 al Premio Ariel por la cinta Victorio. En televisión ha participado en series reconocidas como Mujeres asesinas y El Pantera.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, la actriz señaló que está contemplando retomar el tema de su secuestro para hacerlo un espectáculo en vivo, que ayude a personas que han pasado por el mismo trauma de vida.

Hay que recordar, que en 2015, Irán Castillo fue víctima de secuestro en la ciudad de México. Tras esta amarga experiencia, la actriz considera importante hablar del tema como una forma de terapia para superar ese evento traumático en su vida.

“Sí he pensado compartirlo, pero estoy viendo de qué forma. No sé si hacer una obra de teatro o a lo mejor un stand up, porque lo mejor es reírse de las cosas al final. Todavía no lo tengo muy claro, pero sí tengo ganas”, informó para el portal de Las Estrellas.

La actriz nunca habló abiertamente del tema, pero confesó que pasó por un proceso largo para superar ese momento tan difícil.

“Cuando te pasan cosas así o cuando hay una crisis en el ser humano, pues, tal cual su nombre lo dice: ‘crisis, crecer’, entonces crece uno mucho, maduras mucho. Me ha dado la oportunidad de trabajar mucho internamente. He tenido la oportunidad, gracias a Dios de trabajarlo en diferentes formas, en diferentes caminos, que, al final, todos son lo mismo: El amor incondicional. Eso es lo que a mí me ha ayudado mucho para estar bien”, añadió.





Estrena novio

La actriz y cantante Irán Castillo, confirmó su relación con el también actor, Diego de Erice; quien es 10 años menor que ella, lo cual ha llamado la atención de los internautas.

Durante la presentación de un espectáculo sobre hielo en la Ciudad de México, Irán Castillo dijo que quiere demasiado de Diego de Erice, pese a sólo tener tres semanas de noviazgo.

