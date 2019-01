Filmes que van rumbo al Óscar y están por estrenarse en México

El vicepresidente, más allá del poder

Ocho nominaciones. La historia de Dick Cheney (Christian Bale), un aparentemente modesto burócrata de Washington, que ejerció en silencio un inmenso poder como vicepresidente de George W. Bush y cambió a Estados Unidos y al mundo provocando consecuencias que aún hoy podemos sentir.

Cheney fue uno de los máximos impulsores de la Guerra de Irak. Dirigida Adam McKay, tiene como protagonistas a Christian Bale en la piel de Dick Cheney, y Sam Rockwell en la piel de George W. Bush.

Estreno: 1 de febrero.

La Favorita

10 nominaciones. Principios del siglo XVIII. Inglaterra está en guerra con Francia. Una frágil reina Anne (Olivia Colman) ocupa el trono y su amiga cercana Lady Sarah (Rachel Weisz) gobierna el país en su lugar, mientras atiende la salud precaria y el temperamento volátil de Anne.

Cuando llega una nueva criada, Abigail (Emma Stone), su encanto hace que se gane el cariño de Sarah, quien la toma bajo su ala, situación que le abre las puertas a Abigail para regresar a sus raíces aristocráticas.

Estreno: 1 de febrero.

Green Book: una amistad sin fronteras

5 nominaciones. Cuando Tony Lip (Mortensen), un rudo italoamericano del Bronx, es contratado como chófer del virtuoso pianista de color Don Shirley (Ali), durante una gira de conciertos por el Sur de Estados Unidos, deberá confiar en El libro verde, una guía de los pocos establecimientos seguros para los afroamericanos, para encontrar alojamiento.

Son dos personas que tendrán que hacer frente al racismo y los prejuicios, pero a las que la bondad y el sentido del humor unirá, obligándolos a dejar de lado las diferencias para sobrevivir y prosperar en el viaje de su vida.

Estreno: 8 de febrero.



Un asunto de familia

Una nominación. Después de uno de sus habituales robos, Osamu y su hijo encuentran a una niña abandonada en la calle y deciden recogerla. Al principio, la mujer de Osamu no quiere que se quede con ellos, pero acaba apiadándose de la pequeña cuando se da cuenta de que sus padres la maltratan.

A pesar de la pobreza de la familia, que sobrevive gracias a los pequeños robos que completan sus raquíticos salarios, sus miembros parecen ser felices hasta que un incidente revela sus secretos y ponen a prueba los lazos que los unen.

Estreno: 14 de febrero.

Guerra fría

Una nominación. Una historia de amor apasionada entre dos personas de diferentes orígenes y temperamentos, que son fatalmente desiguales pero cuyo destino les condena a estar juntos.

En el contexto de la Guerra Fría en la década de 1950 en Polonia, Berlín, Yugoslavia y París, la película describe una historia de amor imposible en tiempos imposibles.

Estreno: 14 de febrero.

¿Podrás perdonarme?

3 nominaciones. Adaptación de la historia verdadera de la célebre biógrafa de best sellers (y amiga de los gatos) Lee Israel (Melissa McCarthy), quien se ganó la vida en las décadas de los 70 y 80 escribiendo perfiles de gente como Katharine Hepburn, Tallulah Bankhead, Estée Lauder y la periodista Dorothy Kilgallen.

Cuando a Lee ya no le quieren publicar sus escritos porque ya no está en sintonía con los gustos actuales, convierte su manifestación artística en un engaño, incitada por su amigo leal Jack (Richard E. Grant).

Estreno: 22 de febrero.

Las dos reinas

2 nominaciones. Inspirada en la biografía My Heart Is My Own: The Life of Mary Queen of Scots, de John Guy. Trata sobre la vida de la Reina María Estuardo de Escocia, quien se enfrentó brutalmente a su prima Elizabeth I y que acabó presa hasta su muerte, decapitada, después de una vida llena de intrigas e infortunios.

La protagonizan Saoirse Ronan y Margot Robbie, que es la única que llegará al cines después de la entrega de los premios Óscar.

Estreno: 29 de marzo.

