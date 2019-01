Muse anuncia concierto en México

Muse anunció este lunes que, como parte de su Simulation Theory World Tour 2019, ofrecerán un concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México el próximo 3 de octubre.

Esta gira también llevará el trío a recorrer Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Europa.

Muse es Matt Bellamy, Dominic Howard y Chris Wolstenholme. Desde su formación en 1994, Muse ha sido ampliamente reconocida como una de las mejores bandas en vivo del mundo; Han ganado numerosos premios musicales, entre ellos dos premios Grammy, un American Music Award, cinco MTV Europe Music Awards, dos BRIT Awards, diez NME Awards y siete Q Awards, entre otros.

Muse tiene una conexión muy especial y cercana con la audiencia mexicana. Su base de fanáticos en el país demostró su lealtad agotando las entradas para 4 fechas en el Palacio de los Deportes con un total de casi 80 mil personas.

La banda también encabezó el Festival Corona Capital 2015, tocando frente a 70 mil personas.

NEW SHOW: Muse are pleased to add Mexico City on 3 October to the Simulation Theory World Tour!

Details here 🇲🇽➡️ https://t.co/wEte2ncMbB#SimulationTheory #muselive pic.twitter.com/d2BUbvVKK1

— muse (@muse) January 28, 2019